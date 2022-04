Fin des préparatifs pour l’Unité de génie militaire n°1 du VN pour participer à la FISNUA

Près de 2.000 tonnes d'équipements et de fournitures de l'Unité du génie militaire n°1 du Vietnam, qui est sur le point de participer à la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA) sont en cours de livraison au port de Hai Phong afin d’être transporté par voie maritime.

Il s'agit de la plus grosse cargaison préparée pour une unité vietnamienne devant participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.



S'adressant à l'Agence vietnamienne d’Information, le colonel Mac Duc Trong, commandant en chef de la force vietnamienne à l'UNISFA et chef de l'Unité du génie militaire n° 1, a déclaré qu'il avait fallu au pays une très longue préparation, du personnel à l'équipement, afin d'être sélectionnés et invités par l'ONU pour participer à la force de maintien de la paix à Abyei, une zone frontalière entre le Soudan et le Soudan du Sud



Les préparatifs de l'Unité sont pratiquement terminés. Le 30 mars, l'ONU a envoyé un navire au port de Hai Phong pour recevoir l'équipement et les fournitures, qui sont livrés à ce port du 30 mars au 4 avril, puis seront envoyés à la mission.



L'équipement comprend 147 véhicules et engins. Pendant ce temps, l'Unité du génie militaire se compose de 184 membres, et son équipe avancée doit partir fin avril pour recevoir l'équipement dans un port soudanais et la FISNUA. La majorité de l'Unité devrait arriver le 10 mai à Abyei, selon Mac Duc Trong.



Le Vietnam a essentiellement terminé les procédures légales et les questions de sécurité pour l'équipement, a-t-il dit, notant que, comme des problèmes peuvent survenir pendant le transport, le Vietnam et l'ONU ont travaillé avec le Soudan pour garantir une sécurité maximale pour la livraison de l'équipement sur le trajet routier de 2.000 km du port soudanais à Abyei.



L'officier a ajouté qu'il s'agit d'un très long voyage, l'équipe avancée est composée de personnel multifonctionnel capable de conduire et d'utiliser toutes sortes de véhicules et de machines ainsi que de décharger des fournitures afin que l'unité principale puisse se mettre au travail dès que possible en mettant le pied à Abyei.