Fin des activités à Hanoï du prince héritier et de la princesse du Japon

Le président Vo Van Thuong, son épouse et le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse Kito du Japon. Photo: VNA

Le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse Kito du Japon ont terminé samedi après-midi 23 septembre leurs activités à Hanoï, et poursuivront leurs activités dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam à Da Nang et Quang Nam au Centre.

Durant leur séjour à Hanoï, en plus des activités officielles, le prince héritier Akishino et la princesse Kiko ont rencontré des personnes et des organisations ayant des contributions à l'amitié Vietnam – Japon, visité quelques sites historiques et culturelles de la capitale, dont le Temple de la Littérature, - première université du Vietnam.

Leurs activités à Hanoï ont contribué à approfondir davantage l'amitié et les échanges entre les peuples et entre les deux pays, tout en contribuant à promouvoir l'image du Vietnam et du peuple vietnamien auprès des amis internationaux.