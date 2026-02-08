La Fête printanière de l'Année du Cheval 2026 s'est ouverte le 6 février au Centre d'exposition de la culture et des arts du Vietnam, proposant de nombreuses activités culturelles et artistiques riches en identité nationale.

​L'événement vise à célébrer le succès du 14e Congrès national du Parti, le 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et le Nouvel An lunaire.

Lors de l'ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a souligné que c'est une activité culturelle annuelle marquée par de fortes valeurs traditionnelles, organisée depuis de nombreuses années sous la direction du ministère. L’édition 2026 se tient dans un contexte particulier, après le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti, ouvrant un nouveau mandat de développement rapide et durable. Elle s’inscrit également dans la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture et célèbre le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam.

Il a précisé que l'édition 2026 bénéficie de l’accompagnement des ambassades des pays de l’ASEAN ainsi que des centres culturels étrangers au Vietnam, favorisant un dialogue entre les traditions vietnamiennes et les amis internationaux.



Le point d'orgue de l'événement est l'exposition thématique "Le Printemps avec le Parti". À travers 120 photos, elle retrace le parcours glorieux du Parti, de sa création en 1930 jusqu'au récent 14e Congrès national.

​Les visiteurs peuvent également découvrir l’espace "Têt Viêt", avec des installations traditionnelles telles que le perche rituel (cây nêu), des sentences parallèles du Têt et des fleurs emblématiques du printemps et la mascotte de l’Année du Cheval. D’autres espaces mettent en avant la sculpture lumineuse, la gastronomie, la céramique, le thé vietnamien et les costumes traditionnels.

​Un espace dédié à la culture du peuple Tay du village de Thai Hai (province de Thai Nguyen) recrée la vie communautaire traditionnelle à travers la cuisine, l’artisanat, les chants Then et les jeux populaires. De nombreuses activités liées au Têt et une série de programmes artistiques animent le festival.

Les visiteurs peuvent participer également à des ateliers de confection de banh chung (gâteau de riz gluant de forme carré), de confitures du Têt ou d'impression de peintures populaires. En parallèle, une série de programmes artistiques, dont des échanges culturels Vietnam-République de Corée et Vietnam-Inde, rythme les festivités.

La Fête printanière de l'Année du Cheval 2026 se durera jusqu'au 9 février. -VNA/VI