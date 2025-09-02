Fête nationale : “Việt phục bộ hành”, marche culturelle aux couleurs du Vietnam aux Pays-Bas

“Việt phục bộ hành”, marche culturelle aux couleurs du Vietnam aux Pays-Bas. Photo: VNA

En écho à la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025), et répondant à l’appel de l’Union des Femmes Vietnamiennes d’Europe, l’Union des Femmes Vietnamiennes aux Pays-Bas, en coordination avec l’Association des Vietnamiens et l’Association des Femmes vietnamiennes aux Pays-Bas, a organisé le 31 août un défilé intitulé “Việt phục bộ hành – Diffuser la culture vietnamienne, célébrer la fête sacrée de la nation.”

Près de 100 participantes membres de l’Union des Femmes vietnamiennes aux Pays-Bas, vêtues d’áo dài traditionnels ornés du drapeau vietnamien, ont défilé à travers plusieurs rues emblématiques du pays.

Les drapeaux rouges frappés de l’étoile d’or flottant au vent ont créé une atmosphère saisissante et colorée, évoquant chez les participants l’émotion et la solennité des grandes fêtes nationales, même loin de la terre natale.

Cette année, la commémoration des 80 ans de l’indépendance du Vietnam a vu la mobilisation symbolique mais puissante de la diaspora vietnamienne, particulièrement aux Pays-Bas, affirmant leur amour indéfectible pour la Patrie, leur attachement à l’unité nationale, et leur gratitude envers les générations passées ayant sacrifié pour la paix et la liberté du pays.

Vu Ngoc Mai, vice-présidente de l’Union des Femmes Vietnamiennes en Europe et présidente de la branche néerlandaise, a partagé : « Nous avons préparé cet événement avec beaucoup d’enthousiasme, car ce n’est pas seulement une occasion de porter fièrement l’áo dài, mais aussi une manière de faire rayonner la culture vietnamienne auprès du public international. »

Elle poursuit avec émotion : « Peu importe où nous vivons, dans le cœur de chaque Vietnamien bat l’envie sincère de contribuer à l’image du Vietnam sur la scène mondiale, à travers des gestes concrets et un amour profond pour notre pays d’origine. »

Vu Ngoc Mai a confié que ce défilé fut une expérience profondément émouvante, notamment en voyant les silhouettes gracieuses en áo dài défiler dans le cadre pittoresque des moulins à vent, symbole iconique des Pays-Bas.

Ce contraste harmonieux entre deux cultures illustre parfaitement l’intégration, tout en affirmant que les Vietnamiens, où qu’ils soient, restent porteurs de leurs traditions et de leurs valeurs. »

Avec la participation unie de plusieurs associations vietnamiennes aux Pays-Bas, cette initiative ne se limite pas à un simple défilé. Elle représente un message fort d’unité et la conviction que la culture vietnamienne est éternelle et continuera de briller dans les générations futures.

« En voyant les femmes, les hommes, et les enfants marcher ensemble dans les tenues traditionnelles, j’ai ressenti toute la force de la transmission culturelle », a partagé Vu Ngoc Mai. « Les jeunes nés et grandis en Europe se souviendront toujours de leurs racines, et seront fiers d’être Vietnamiens. Le feu sacré de l’amour de la patrie continuera de brûler dans leurs cœurs, malgré le temps et la distance. »

“Việt phục bộ hành” aux Pays-Bas incarne bien plus qu’un événement culturel : c’est un symbole vivant de la fierté nationale, de la cohésion communautaire et de l'engagement envers la culture vietnamienne.

À l’occasion de la Fête nationale, chaque pas posé sur le sol néerlandais par la diaspora vietnamienne est un écho d’amour pour le Vietnam, et un message de paix, de respect et de fraternité adressé au monde. -VNA/VI