Fête nationale: un nouvel espace de lecture inauguré au Temple de la Littérature

Un espace dédié à la culture de lecture a été inauguré lundi 18 août au sein de l'emblématique complexe du Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam) à Hanoï, à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Conçu à la fois comme une bibliothèque publique gratuite et un lieu de rencontre culturelle, cet espace situé près du lac Van vise à rapprocher les jeunes générations des traditions nationales tout en promouvant l'amour des livres et du savoir.

Sa collection, forte de près de 1 000 titres offerts par des sponsors et la bibliothèque de Hanoï, propose aux lecteurs un large éventail d'ouvrages sur l'histoire et la culture de Thang Long-Hanoï, les lettrés confucéens, la littérature, les arts ou encore le savoir-faire.

Le directeur du Centre culturel et scientifique Van Miêu - Quôc Tu Giam, Lê Xuân Kiêu, s'exprime à l'événement. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'inauguration, le directeur du Centre culturel et scientifique Van Miêu - Quôc Tu Giam, Lê Xuân Kiêu, a affirmé que cet espace a vocation à devenir un centre communautaire, créant un écosystème en synergie avec les autres activités expérientielles du site et contribuant au développement de l'industrie culturelle de la capitale.

L'accès et la lecture sur place, entièrement gratuits, s'inscrivent dans la politique nationale de construction d'une société apprenante et visent à enrichir l'expérience des visiteurs.

Érigé au XIᵉ siècle sous la dynastie des Ly, Van Miêu - Quôc Tu Giam est l'un des sites historiques et touristiques les plus importants du pays. Ce complexe se compose de deux parties : Van Miêu, le Temple de la Littérature, dédié au culte de Confucius, et Quôc Tu Giam, considérée comme la première université du Vietnam. -VNA/VI