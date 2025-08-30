Fête nationale : Rencontre avec les délégations militaires étrangères participant au défilé

Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a rencontré ce vendredi 29 août à Hanoï près de 400 militaires venus de Chine, de Russie, du Laos et du Cambodge, participant au défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Il a salué la présence des délégations militaires étrangères, soulignant que leur participation constituait un symbole éclatant de l’unité nationale et de la solidarité internationale pour la paix, la coopération, l’amitié et le développement. Elle traduit aussi la reconnaissance du Vietnam envers ses amis à travers le monde, tout en affirmant le prestige et la stature du pays ainsi que de son armée sur la scène internationale.

Il a exprimé sa reconnaissance envers les efforts d’entraînement des militaires étrangers, qui ont surmonté les défis liés au climat, au décalage horaire et aux conditions logistiques pour s’intégrer rapidement aux répétitions générales aux côtés de l’Armée populaire du Vietnam.

Les délégations militaires du Laos, de la Russie et du Cambodge sont arrivées au Vietnam entre le 15 et le 20 août, tandis que la délégation chinoise, composée de 120 militaires, est arrivée ce vendredi à Hanoi.

Demain matin le 30 août, la répétition générale du défilé militaire et civile aura lieu sur la place Ba Dinh à Hanoï. Le programme comprendra deux parties : les cérémonies officielles du Parti et de l'État, suivies du défilé. Près de 16.000 officiers, soldats y participeront, dont 43 blocs de marche et 14 blocs mécanisés comprenant chars, pièces d’artillerie et véhicules spéciaux.

Le défilé militaire et civil se tiendra le 2 septembre sur la place Ba Dinh à Hanoï, en l'honneur des 80 ans de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam.