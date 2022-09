Fête nationale : messages de félicitations aux dirigeants vietnamiens

Des dirigeants des pays et des organisations internationales ont envoyé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants vietnamiens à l'occasion de la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2022).

Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a envoyé une lettre de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc, appréciant hautement les relations étroites d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Venezuela et souhaitant promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun au profit des deux pays.

Le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa a adressé un message de félicitations à son homologue vietnamien, dans lequel il a souhaité booster les bonnes relations d'amitié entre les deux pays.

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a envoyé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc.

Les Premiers ministres égyptien Mostafa Madbouly et algérien Aymen Benabderrahmane ont égalment fait de même auprès du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le roi d'Arabie saoudite Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud, le prince héritier et vice-Premier ministre Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud ont envoyé des messages de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le Premier ministre Roman Golovchenko et la présidente du Conseil de la République de l'Assemblée nationale, Natalia Kochanova, ont respectivement ses lettres de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Le président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, a adressé des messages de félicitations à son homologue vietnamien et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les présidents iranien Seyed Ebrahim Raisi, palestinien Mahmoud Abbas et du Turkménistan, Serdar Berdimoukhamedov, ont envoyé leurs lettres de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc.

Les capitaines-régents de la République de Saint-Marin, Oscar Mina et Paolo Rondelli, ont envoyé des messages de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc.

Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) Qu Dongyu a adressé un message de félicitations au président Nguyen Xuan Phuc.

A cette occasion, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra, le ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei, le ministre des Affaires étrangères du Bhoutan Tandi Dorji, ministre iranien des Affaires étrangères Hosein Amir-Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères des Maldives Abdulla Shahid, la ministre mozambicaine des Affaires étrangères et de la Coopération Verónica Nataniel Macamo Dlhovo, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riad Malki, le ministre saint-marinais des Affaires étrangères Luca Beccari, le directeur général de la FAO Qu Dongyu ont adressé des messages, lettres de félicitations au ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. -VNA/VI