Fête nationale : Les préparatifs des cérémonies d'inauguration et de mise en chantier de grands ouvrages

Les préparatifs de l'Exposition des réalisations socio-économiques à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale. Photo : baochinhphu

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la dépêche officielle N° 57/CD-TTg du 5 mai 2025 sur les préparatifs des cérémonies de mise en chantier et d’inauguration de grands ouvrages et de l'organisation d'une exposition des réalisations socio-économiques pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête Nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

La dépêche indique que 2025 est une année de nombreux événements politiques importants, notamment le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, l’événement politique particulièrement important, une étape brillante dans la glorieuse histoire de l’édification et de la défense du pays, ouvrant une nouvelle ère, l'ère de l'indépendance nationale et du socialisme au Vietnam.

Le gouvernement prévoit d’organiser, en présentiel et en ligne, le 19 août, des cérémonies d'inauguration et de mise en chantier de grands ouvrages dans l’ensemble du pays.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha est chargé de présider, surveiller directement et diriger les travaux de préparatifs des cérémonies de mise en chantier et d'inauguration des ouvrages.

A propos des préparatifs de l’exposition, le gouvernement demande de sélectionner des données, des images et des informations qui reflètent de manière véridique et vivante les réalisations exceptionnelles en matière de développement socio-économique des secteurs et des localités au cours des 80 dernières années, en particulier les résultats obtenus au cours de la période 2021-2025 et d’envoyer les rapports concernés au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avant le 20 juin.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme présidera pour élaborer le Projet d'organisation de l'Exposition des réalisations socio-économiques à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale au Centre national des expositions et fera rapport au Premier ministre pour examen avant le 30 juin 2025.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh est confié à présider et de diriger directement les travaux de préparatifs de cette exposition. -VNA/VI