Fête nationale : Les dirigeants rendent hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée

En l’honneur de la Fête nationale (2 septembre), jeudi matin, 31 août, une délégation du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, de l’Etat, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, est allée rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

La délégation du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, de l’Etat, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, rend hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï. Photo: VNA

La délégation comprenait, entre autres, le président de la République Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, la permanente du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente de la Commission d'organisation du Comité central du Parti Truong Thi Mai, le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chiên.

Les dirigeants ont déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription : "Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh".