Fête nationale : les dirigeants du Parti et de l’Etat rendent hommage au Président Hô Chi Minh

Les dirigeants du Parti et de l’Etat rendent hommage au Président Hô Chi Minh dans la matinée du 1er septembre. Photo : VNA

À l'occasion de la célébration de la Fête nationale (2 septembre), dans la matinée du 1er septembre, une délégation des représentants du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, de la présidence, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï.



La délégation comprenait, entre autres, le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le président de la République Luong Cuong, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat du Parti, Trân Câm Tu, le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, DôVan Chiên.



Les délégués ont exprimé leur infinie gratitude et leur profond respect pour les contributions considérables du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

À l'occasion de la célébration de la Fête nationale (2 septembre), dans la matinée du 1er septembre, une délégation des représentants du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale, de la présidence, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï. Photo : VNA

Ils ont déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription : "Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh".





Il y a 80 ans, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh lisa la Déclaration d'indépendance, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam).



Le Parti, l'armée et le peuple vietnamiens sont déterminés à suivre résolument la voie choisie par le Président Ho Chi Minh, en appliquant avec créativité son idéologie pour faire avancer la cause révolutionnaire qu'il a laissée derrière lui, en atteignant de nouveaux sommets et en se tenant aux côtés des puissances mondiales.



La Fête nationale est l'occasion de réfléchir aux 80 ans de fière histoire du Vietnam, de réaffirmer ses réalisations en matière de construction et de défense nationales, et d'inspirer les générations actuelles à perpétuer l'esprit de résilience et de créativité pour une ère prospère et civilisée pour la nation.



Les délégués sont ensuite allés rendre hommage aux Morts pour la Patrie au Monument qui leur est dédié dans la rue Bac Son, à Hanoï.



Dans la même matinée, plusieurs délégations des représentants des ministères de la Défense et de la Sécurité publique ; du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire de Hanoï…, sont également venues rendre hommage au Président Hô Chi Minh et aux Morts pour la Patrie. -VNA/VI