Fête nationale : le Vietnam inspire par sa croissance et ses réformes

Chargement et déchargement de marchandises d'exportation au port international à conteneurs de Hai Phong, ville de Cat Hai, district de Cat Hai, Hai Phong. Photo : VNA

À l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025), M. Lamijo, chercheur en étude sud-est asiatique auprès de l’Agence nationale indonésienne de recherche et d’innovation (BRIN), a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Jakarta, se disant impressionné par le développement du pays, notamment ses acquis remarquables enregistrés dans les domaines économique et social après près de 40 ans de Đổi Mới (Renouveau).

Selon lui, le Vietnam a réalisé une croissance spectaculaire, avec un PIB multiplié par environ 60 depuis le lancement des réformes, atteignant plus de 476 milliards de dollars en 2024. La croissance annuelle moyenne avoisine 6 % et celle de 2024 s’est établie à 7,09 %, plaçant le pays parmi les économies les plus dynamiques au monde.

Parallèlement, le taux de pauvreté est tombé sous la barre des 3 %, grâce à l’augmentation significative du revenu par habitant, estimé à environ 4.500 dollars sur la période 2023-2024. L’un des leviers majeurs de ce succès réside dans le développement massif des infrastructures, facilitant la circulation des biens, des services et des personnes. Parmi les projets phares, figure la construction de corridors ferroviaires et autoroutiers transfrontaliers avec la Chine, un projet d’importance stratégique à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Sur le plan social, M. Lamijo a souligné le rôle moteur du Vietnam au sein de l’ASEAN, illustré par de multiples initiatives, telles que l’usage du numérique pour promouvoir les programmes sociaux ou encore la coopération en matière de gestion des catastrophes. Il a rappelé que le Vietnam figurait parmi les pays de la région – et même au niveau mondial – ayant réussi à contenir efficacement la pandémie de COVID-19, avant de se redresser rapidement après la crise.

Le chercheur s’est également dit impressionné par le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, en tant que membre actif d’organisations multilatérales comme l’ASEAN, l’APEC, l’OMC ou encore le Conseil de sécurité de l’ONU.

Grâce à une politique étrangère qualifiée de « dynamique, flexible mais résolue », le Vietnam parvient, selon lui, à préserver sa souveraineté tout en s’adaptant aux bouleversements mondiaux, défendant solidement ses intérêts nationaux et ceux de l’ASEAN.

Enfin, M. Lamijo a rappelé que le Vietnam et l’Indonésie disposaient d’une base solide de coopération en tant que partenaires stratégiques intégraux, avec une interaction active au sein de l’ASEAN. À ses yeux, le 80e anniversaire constitue un moment propice pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de la transition verte et numérique, de la coopération maritime ainsi que de la sécurité alimentaire et énergétique. - VNA/VI