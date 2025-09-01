Fête nationale : Le SG Tô Lâm reçoit les chefs de délégations de Partis politiques étrangers

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, a reçu, le 1er septembre à Hanoï, une délégation de dirigeants et représentants de Partis politiques venus d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Afrique venus pour la Fête nationale. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu, dans l’après-midi du 1er septembre à Hanoï, une délégation de dirigeants et représentants de Partis politiques venus d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Afrique pour participer aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025).

Les responsables des partis étrangers ont exprimé leur honneur et leur joie de participer à cet événement historique. Ils ont adressé leurs chaleureuses félicitations au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens, tout en remerciant le PCV, personnellement le secrétaire général Tô Lâm, ainsi que le peuple vietnamien pour l’accueil solennel, sincère et attentionné.

Au nom des délégations, les représentants du Bélarus, du Japon, de la Russie, de la République dominicaine et de l’Algérie ont souligné la portée historique de la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationale. Ils ont salué les réalisations globales et remarquables du pays au cours des 80 dernières années ainsi que son rôle croissant sur la scène internationale.

Convaincus de la justesse de la ligne politique et de la direction du PCV et de son secrétaire général, ils se sont dits certains que le peuple vietnamien atteindra les objectifs fixés pour une nouvelle ère de développement. Ils ont également réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les liens d’amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec le Vietnam.

Rappelant l’événement historique du 2 septembre 1945, lorsque le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indépendance, le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur le caractère décisif de ce moment qui mit fin à près d’un siècle de domination coloniale et ouvrit une ère nouvelle d’indépendance nationale et de socialisme pour le peuple vietnamien. Il a souligné que la Fête nationale du 2 septembre est devenue une grande journée de célébration, incarnant l’aspiration de tout un peuple à la paix, à l’indépendance et à la liberté.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, a reçu, le 1er septembre à Hanoï, une délégation de dirigeants et représentants de Partis politiques venus d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Afrique venus pour la Fête nationale. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a affirmé que, forts de 80 années de luttes et de victoires, dans l’unité nationale et la solidarité internationale, les Vietnamiens ont surmonté guerres et difficultés pour bâtir un pays en plein essor, une économie dynamique et intégrée, avec une amélioration constante des conditions de vie de la population.

Face aux mutations rapides du monde actuel, Tô Lâm a réaffirmé la détermination du Vietnam à poursuivre l’objectif socialiste et la voie du Renouveau (Doi Moi), en appliquant une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales.

Il a enfin souligné que le Vietnam souhaitait approfondir ses relations avec les Partis politiques du monde entier, renforcer la compréhension mutuelle, l’amitié et la coopération entre les peuples. -VNA/VI