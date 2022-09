Fête nationale : le prince héritier Frederik de Danemark félicite le Vietnam

Le prince héritier Frederik de Danemark a félicité le Vietnam et s’est réjoui du bon développement des relations entre le Vietnam et le Danemark, lors d’une cérémonie organisée le 5 septembre par l’ambassade du Vietnam à Copenhague.

Cette cérémonie rentrait dans le cadre des activités célébrant la 77e Fête nationale du Vietnam, les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales et les 50 ans de règne de la reine Margrethe II.

Selon les prévisions, le prince héritier Frederik et la princesse Mary conduiront début novembre prochain une délégation d'entreprises danoises du secteur de la croissance verte pour effectuer une visite officielle au Vietnam, dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans la croissance verte et l'efficacité énergétique.

Photo: VNA



Egalement présente à cette cérémonie, la vice-ministre danoise des Affaires étrangères, Lina Hansen, a affirmé que le Vietnam est actuellement l'un des principaux partenaires du Danemark, estimant que les deux parties ont un grand potentiel pour approfondir leurs relations dans un proche avenir.

Partageant cet avis, l’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, a déclaré que les relations entre les deux pays sont à "maturité" sur la base de la compréhension mutuelle, de la sincérité et de la confiance politique et d'une coopération intégrale.

L'ambassade du Vietnam au Danemark mettra tout en œuvre pour contribuer à la consolidation et à l'approfondissement des relations bilatérales, pour le développement du pays et au bénéfice des peuples et entreprises des deux pays. -VNA/VI