Fête nationale : le Premier ministre demande de renforcer la sécurité, l’hygiène et les soins de santé

Le Premier ministre vietnamien a publié la dépêche officielle n°145/CĐ-TTg, adressée aux ministres, aux chefs d’organismes de rang ministériel, aux agences gouvernementales et aux présidents des Comités populaires des villes et provinces afin de renforcer les mesures de sécurité, de sûreté, d’hygiène de l’environnement et de santé publique à l’approche des célébrations de la Fête nationale du 2 septembre et du 80e anniversaire de la Révolution d’Août.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, services et localités de mettre en œuvre de manière stricte, créative et efficace les instructions du Comité de pilotage central pour la célébration des grandes fêtes nationales et des événements importants, ainsi que la dépêche officielle n°139/CĐ-TTg du 21 août 2025 relative au renforcement de la sécurité à cette occasion. Il a insisté sur la nécessité d’assurer une permanence continue, avec une direction responsable de la gestion rapide et efficace de tout incident éventuel.

Le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense sont chargés de mobiliser leurs forces pour intensifier les patrouilles, prévenir et traiter avec rigueur toute atteinte à l’ordre public, aux règles de circulation ou tout comportement hostile envers les forces de l’ordre. Ils doivent assurer la sécurité absolue des citoyens, notamment dans les zones où se tiennent les principales activités commémoratives. Il est également nécessaire de renforcer la cybersécurité et de contrer la diffusion d’informations nocives sur les réseaux sociaux.

Le ministère de la Santé doit assurer la coordination avec les autorités locales et autres ministères concernés pour garantir un encadrement sanitaire optimal durant les festivités : prévention des épidémies, inspection de la qualité des aliments et de l’eau potable, gestion des déchets, hygiène environnementale, et dispositifs de premiers secours. Des équipes médicales d’intervention rapide seront déployées dans tous les lieux d’événements. Par ailleurs, une communication claire et anticipée devra être assurée auprès de la population sur les mesures sanitaires, les consignes de prévention et les points d’accès aux secours médicaux.

Le Comité populaire de Hanoï est chargé de veiller à l’installation de sanitaires publics, de points de collecte des déchets et à l’intensification du nettoyage de rues pour offrir un espace propre, sûr et civilisé. Il est également demandé d’aménager des zones de repos pour les citoyens participant aux événements ainsi que de distribuer gratuitement de la nourriture, de l’eau, des parapluies, etc.

Les forces bénévoles seront mobilisées pour accompagner les visiteurs, fournir une aide logistique gratuite et soutenir les forces de sécurité dans l’organisation des événements commémoratifs.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de guider les localités sur les mesures d’hygiène et de propreté des lieux publics. Le ministère de la Construction, de son côté, devra veiller à la sécurité des infrastructures temporaires (scènes, tribunes, lieux de rassemblement...) et des moyens de transport utilisés lors des grandes manifestations.

Le Premier ministre a appelé toute la population à respecter strictement les règles en matière de sécurité routière, de prévention des incendies, de protection de l’environnement dans les lieux publics afin que la Fête nationale soit célébrée dans la joie, la sécurité et la dignité.-VNA/VI