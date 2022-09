Fête nationale du Vietnam: les messages de félicitations affluent

Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh et la président de l’Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane ont envoyé des messages de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, au président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Les dirigeants lao ont exprimé leurs chaleureuses félicitations pour les réalisations du Vietnam dans la construction et la défense du pays au cours des 77 dernières années, et les ont considéré comme un grand encouragement pour le Laos. Ils ont également félicité le Vietnam pour son succès continu dans la mise en œuvre de la résolution du XIIe Congrès national du Parti.

Ils ont exprimé leur profonde gratitude pour l’aide précieuse et opportune du Vietnam; souligné qu’indépendamment des turbulences dans la région et le monde, la grande relation, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam seront chéries et maintenues, et vivront pour toujours avec les deux nations.

Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et au président vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a adressé un message de

félicitations

à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh ; et le président du Comité permanent du Congrès national du peuple de Chine Li Zhanshu a fait de même au président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Les dirigeants chinois ont tous salué les récentes réalisations du Vietnam, exprimant leur conviction que le Vietnam continuera à progresser régulièrement sur le chemin de la construction du socialisme conformément à la situation du pays, réalisant avec succès les objectifs d’ici 2030, qui marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti, et d'ici 2045, qui marque le 100e anniversaire de la naissance du Vietnam moderne.

Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni et le Comité central du Parti du peuple cambodgien ont félicité le secrétaire général Nguyên Phu Trong pour la 77e Fête nationale du Vietnam. Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum et le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin, ont fait de même au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et au président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Les dirigeants cambodgiens ont félicité le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour les grandes réalisations accomplies dans la construction et le développement du pays, apportant progrès et prospérité, et ont exprimé leur conviction que, sous la direction clairvoyante et judicieuse du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien continuera à remporter de nouvelles et plus grandes victoires dans la mise en œuvre de la résolution du XIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, visant à remplir l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a adressé un

message

de félicitations au secrétaire général Nguyên Phu Trong et au président vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz et le président de l’Assemblée nationale de Cuba Esteban Lazo Hernández a fait de même à leurs homologues vietnamiens Pham Minh Chinh et Vuong Dinh Huê.

Dans leurs messages de félicitations, les dirigeants cubains ont exprimé leurs meilleures sincères félicitations aux hauts dirigeants vietnamiens; leur fierté que les relations entre les deux pays ont été continuellement consolidés et nourris dans leur lutte pour l’indépendance, la liberté et le développement, et revêtent une importance historique. Ils ont également exprimé l’espoir de promouvoir davantage l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc pour la 77e Fête nationale du Vietnam. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a félicité son homologue vietnamien Pham Minh Chinh; la présidente du Conseil de la Fédération de Russie Valentina Matveyenko et le président de la Douma d’État russe Vyacheslav Volodin ont respectivement ont fait de même au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.

Les dirigeants russes ont félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques. Ils se sont déclaré réjouis que l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam se sont approfondis sur la base de la confiance mutuelle dans l’économie, le commerce, les sciences, les technologies. Ils ont exprimé leur conviction que les deux parties travailleraient ensemble pour approfondir davantage leur partenariat stratégique intégral, apporter des avantages aux deux pays.

Le secrétaire général du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un, également président de la Commission des Affaires de l’Etat, a félicité le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et au président vietnamien Nguyên Xuân Phuc; et le Premier ministre Kim Tok Hun a félicité son homologue vietnamien Pham Minh Chinh pour la 77e

Fête

nationale du Vietnam.

Dans leurs messages, les dirigeants de la République populaire démocratique de Corée ont félicité les réalisations du peuple vietnamien dans la cause de la construction et du développement nationaux ; estimant que l’amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays continuera à se développer davantage dans les temps à venir.

Dans son message à son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, le président indien Draupadi Murmu a affirmé que le partenariat stratégique intégral actuel repose sur une grande confiance, une profonde compréhension mutuelle. Il a souhaité renforcer davantage les relations amicales entre les deux pays, en particulier lorsque les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

A cette occasion, le président indonésien Joko Widodo, le roi malaisien Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, le préssident singapourien Halimah Yacob et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong ont fait de même au président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. –VNA

