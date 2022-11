Fête nationale du Laos: Félicitations de l’ambassadeur du Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, est allé le 28 novembre au ministère lao des Affaires étrangères et à la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) pour présenter ses félicitations en l’honneur du 47e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre).

A cette occasion, l’ambassadeur vietnamien a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations entre le Vietnam et le Laos lors de ces derniers temps, dont la célébration de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2022, et un commerce bilatéral estimé à 1,63 milliard de dollars en 2022, soit une hausse annuelle d’environ 20%.

La vice-Premier ministre et ministre lao des Affaires étrangères, Saleumsay Kommasith, et le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL, Thongsavanh Phomvihane, ont remercié le Vietnam pour son soutien sincère et précieux au Laos. Ils se sont engagés à oeuvrer pour préserver et développer les relations spéciales bilatérales. Ils ont promis de continuer à collaborer étroitement avec la partie vietnamienne pour bien mener les préparatifs des prochaines activités bilatérales, dont la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.-VNA/VI