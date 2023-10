Fête nationale chinoise: le président du Comité central du FPV félicite le président de la CCPPC

A l'occasion du 74e anniversaire de la Fête nationale chinoise (1er octobre), au nom du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chiên, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a envoyé une lettre de félicitations à Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC), président de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Do Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et Wang Huning, président de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), lors de la visite de Do Van Chiên en Chine en juillet 2023. Photo: VNA

Dans sa lettre, Do Van Chiên a déclaré se réjouir des grandes réalisations du PCC, de l’Etat et du peuple chinois au cours de ces 74 dernières années. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du PCC, avec le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping jouant un rôle central, le peuple chinois mènerait à bien les objectifs et les tâches fixés par la résolution du 20e Congrès national (mandat 2022-2027) du Parti communiste chinois.

Do Van Chiên a également émis son souhait que le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois continueraient de promouvoir leur coopération, notamment en se coordonnant dans l'organisation du deuxième échange d'amitié entre les deux parties au Vietnam, contribuant au développement de l’amitié traditionnelle sino-vietnamienne.