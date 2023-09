Fête de la Mi-Automne 2023 : le chef de l'Etat envoie une lettre aux enfants

À l'occasion de la Fête de la Mi-Automne 2023, le président Vo Van Thuong a adressé une lettre aux enfants et adolescents.

Danse de la licorne à la Fête de la Mi-Automne. Photo : VNA Dans sa lettre, le chef de l’Etat a envoyé aux enfants et adolescents vietnamiens, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, ainsi qu’aux enfants et adolescents étrangers vivant au Vietnam, ses sentiments les plus sincères.

Selon lui, la Fête de la Mi-Automne est aussi une fête de l'amour et du partage, une occasion pour les adultes de se rappeler d'accorder plus d'attention aux enfants avec amour, responsabilité et des actions concrètes. En particulier, il faut prendre soin des enfants en situation difficile, des orphelins, des enfants des zones reculées, des zones frontalières, des îles..., afin qu’ils puissent célébrer pleinement la Fête de la Mi-Automne, faire leurs études et s'amuser dans l'amour de la famille et de la communauté.

Vo Van Thuong a adressé ses compliments à ceux qui ont, au cours de la dernière année scolaire, obtenu d’excellents résultats et qui font la fierté de leur famille et du pays…

Le chef de l’Etat a encouragé les enfants et adolescents à cultiver leurs rêves, à être solidaires, à s’entraider et à bien travailler à l'école pour être de bons enfants au sein de leur famille, de bons élèves.