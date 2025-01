Festivals du Nouvel An lunaire: Hanoi célèbre l’art traditionnel

Le festival de calligraphie du printemps 2025 à Hanoi. Photo: VNA

Les célébrations du Nouvel An lunaire battent leur plein au Vietnam avec l’ouverture de plusieurs festivals culturels majeurs.



À Hanoi, le Temple de la Littérature accueille jusqu’au 9 février le festival de calligraphie du printemps 2025. Quarante-sept maîtres calligraphes démontrent leur art dans deux styles d’écriture: le Han Nôm (caractères sino-vietnamiens traditionnels) et le Quôc Ngu (alphabet vietnamien moderne).

Le festival ne se limite pas à la calligraphie: les visiteurs peuvent découvrir l’artisanat traditionnel de Hanoï et assister à des spectacles de ca trù, de quan ho et d’autres arts traditionnels vietnamiens.



En parallèle, les provinces de Cà Mau et Long An au Sud organisent leurs Festivals des journaux de printemps, exposant près de 200 publications et récompensant les meilleures productions éditoriales de l’année. - VOV/VI