Festival national de la presse 2026, un pont médiatique entre les pays de l’ASEAN

Dans le cadre du Festival national de la presse 2026 et à l'approche du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 - 2026), une délégation de plus de 50 journalistes venus du Laos, du Cambodge et de Thaïlande s'est rendue, le 18 juin, à Hai Phong, ville portuaire du nord du Vietnam, pour une mission d'information.

Le président du Club des journalistes cambodgiens Puy Kea s'exprime. Photo: VNA

Au cours de cette visite, la délégation s'est rendue à la Société par actions de Bière Hanoï - Hai Phong, l'une des entreprises emblématiques de la ville, et a participé à un programme d'échanges organisé conjointement par l'Association des journalistes vietnamiens, le Service de l'Industrie et du Commerce de Hai Phong et l'entreprise. Cette activité a permis aux journalistes de l'ASEAN d'approfondir leur compréhension de l'environnement d'investissement local, des activités de production industrielle, ainsi que du développement socio-économique et de l'identité culturelle unique de la région.

Lors de son intervention, Savankhone Razmountry, président de l'Association des journalistes lao et chef de la délégation, a salué le développement dynamique de Hai Phong ces dernières années. Il a déclaré que la visite avait permis aux participants de mieux comprendre le processus d'industrialisation et de modernisation de la ville, ainsi que ses efforts pour promouvoir son image à travers les médias.

Parallèlement, le président du Club des journalistes cambodgiens, Puy Kea, a exprimé son admiration pour la croissance économique rapide de Hai Phong, ses infrastructures développées et son environnement des affaires professionnel. Il a souligné qu'un tel échange contribue non seulement à renforcer la compréhension mutuelle entre les journalistes de la région, mais offre également de précieuses opportunités pour présenter le Vietnam, et notamment Hai Phong, à la communauté internationale.

Partageant cet avis, le président de la Confédération des journalistes thaïlandais, Nakorn Veerapavati, a estimé que les expériences de terrain acquises à Hai Phong constitueraient une précieuse source d'informations pour les journalistes internationaux désireux de faire découvrir le Vietnam, son peuple et sa culture aux publics des pays de l'ASEAN. -VNA/VI