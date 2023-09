Festival du Royaume-Uni à Hanoï

L'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam a organisé les 9 et 10 septembre à Hanoï le Festival du Royaume-Uni. Il s'agissait d'un événement dans une série d'activités visant à célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni, et marquer également le 30e anniversaire de l’opération du Conseil britannique au Vietnam.

L'orchestre militaire britannique se produit dans la rue piétonne du lac Hoan Kiem. Photo : VNA

Le festival a présenté de principaux programmes éducatifs de plus de 20 universités et organisations britanniques, des produits britanniques dans des domaines de la consommation, de la santé, des services financiers... et aussi des représentations du célèbre 911 Band du Royaume-Uni, à côté d’artistes vietnamiens.

Le festival a offert aux visiteurs une soirée culturelle avec un orchestre symphonique et un défilé de mode, ce démontrant subtilement la créativité du Vietnam et du Royaume-Uni.

Les participants ont également appris davantage sur les projets et technologies de pointe dans le domaine des énergies renouvelables, démontrant l'engagement des deux pays en faveur d'un avenir « plus vert » et plus durable.

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a déclaré que le Royaume-Uni et le Vietnam étaient plus proches que jamais et entretenaient des relations à leur plus haut niveau, avec beaucoup de potentiel dans les années à venir. “Le festival est un pont entre nos deux pays, célébrant les 50 ans de la coopération d’amitié et à long terme”.

Après Hanoï, le festival se tiendra à Ho Chi Minh Ville au Sud le 16 septembre et à Da Nang au Centre le 16 octobre.