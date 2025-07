Festival du film vietnamien au Royaume-Uni : Promouvoir la culture nationale par le cinéma

Photo: VNA

Le festival Star Nhà Ease, l'unique événement cinématographique vietnamien au Royaume-Uni, a lancé sa deuxième édition au cinéma Rich Mix, à Londres. Ce festival se consacre à la valorisation du patrimoine cinématographique vietnamien et sert de pont culturel pour la diaspora vietnamienne.



L'édition 2025 met en lumière la période du Renouveau avec des œuvres rares, dont certaines n'ont jamais été projetées au Royaume-Uni. Le film "Hát Giữa Chiều Mưa" (Chanter sous la pluie) (1990) du réalisateur Trần Phương – longtemps resté dans les archives – a été présenté, accompagné de performances artistiques contemporaines du rappeur Jianbo et du DJ Nammy Wams.



Selon la réalisatrice Tuyết Vân Huỳnh, Star Nhà Ease, lancé en 2024, a rencontré un vif succès dès sa première édition, ce qui a encouragé sa reconduction.



Le festival se déroule de juillet à août 2025 dans trois grandes villes du Royaume-Uni : Londres, Birmingham et Manchester. Au-delà des projections, le programme propose une riche diversité d'événements, incluant des concerts, des lectures de poésie, des conférences et des expositions, offrant au public l'opportunité de découvrir plusieurs films de renommée du Vietnam.



En parallèle, une exposition spéciale, "Rewind and Reframe", se tient du 3 juillet au 13 août. Elle présente des affiches de films vietnamiens revisitées, disponibles aux enchères en ligne jusqu’au 31 août. Les fonds récoltés contribueront au financement des prochaines éditions du festival. -VNA/VI