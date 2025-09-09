Festival du film documentaire Europe-Vietnam à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville

Conférence de presse sur le 15e Festival du film documentaire Europe-Vietnam. Photo : VNA

Le 15e Festival du film documentaire Europe-Vietnam se déroulera du 12 au 18 septembre à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, avec la projection de 18 films issus de huit pays.

L’événement est organisé conjointement par le Réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européennee (European Union National Institutes for Culture - EUNIC) et son partenaire vietnamien - le Studio national de production de films documentaires et scientifiques (NSF).

Cette année, le festival offrira au public l’occasion de découvrir sept documentaires remarquables venus d’Autriche, d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni, de Suède, de Belgique et d’Israël. Le Vietnam, pays hôte, présentera 11 de ses œuvres phares, dont plusieurs ont été primées dans des festivals internationaux prestigieux.

À Hanoï, les projections auront lieu au siège du NSF, 465 rue Hoang Hoa Tham, quartier de Ngoc Ha. À Hô Chi Minh-Ville, elles se tiendront au cinéma DCINE Ben Thanh, 6 rue Mac Dinh Chi, quartier de Saigon. – VNA/VI