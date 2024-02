Le Comité populaire de la province de Lang Son (Nord) a inauguré jeudi soir 1er février le Festival des fleurs de pêcher de Lang Son – Printemps du Dragon 2024.

Le festival se déroule jusqu'au 9 mars avec de nombreuses activités culturelles comme Foire aux fleurs de pêcher, visite de l’espace des fleurs de pêcher de

Lang Son

, concours pour de beaux jardins de pêchers et de beaux pêchers en fleurs, programme d'échange artistique entre la province de Lang Son et la ville chinoise de Pingxiang…

Selon Duong Xuan Huyen, vice-président permanent du Comité populaire provincial et chef du comité d'organisation, ce festival est un événement culturel annuel, créant un espace culturel unique pour accueillir le Nouvel an lunaire, contribuant à promouvoir la variété de pêchers de Lang Son, favorisant aussi le développement économique, le tourisme et les services.

Pour rappel, le 31 octobre 2018, le Comité populaire provincial a publié la décision No 2167/QD-UBND approuvant le projet visant à préserver et développer la valeur des pêchers et à organiser ce festival. -VNA/VI