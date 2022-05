En l’honneur des SEA Games 31, l’antenne hanoienne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a inauguré samedi matin, 7 mai, le Festival de la jeunesse d’Asie du Sud-Est.

Lors de la cérémonie inaugurale. Photo : VNA

L’évènement est organisé autour du lac Hoàn Kiêm. Outre une exposition de fleurs nationales et de costumes nationaux des pays participants et un stand consacré aux cuisines sud-est asiatiques, il y aura également un rassemblement pour dessiner une carte célébrant la solidarité des pays de la région, une marche collective et des compétitions de chant, de danse, d’arts martiaux et de sports de rue.

Le festival était destiné à promouvoir l'image de Hanoï et du Vietnam auprès des amis régionaux et internationaux, contribuant ainsi à construire la paix régionale, pour une Asie du Sud-Est solidaire, amicale et prospère.

Photo : VNA

Ce samedi soir, auront lieu une gala artistique et un festival de musique estudiantin en l’honneur des SEA Games.- Festival de la jeunesse d’Asie du Sud-Est.

Hanoi a achevé les préparatifs des SEA Games 31 et tout est en place pour le plus grand événement sportif de la région.



Aux prochains Jeux, Hanoï accueillera 18 sports sur 16 sites, dont 12 sites gérés par les autorités au niveau du district, trois par le Services municipal de la Culture et des Sports, un par une entreprise et quatre par des agences centrales.



La capitale accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des SEA Games 31 ainsi que les compétitions de nombreux sports. – VNA/VI