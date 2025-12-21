Festival de la culture culinaire de Hanoï 2025 : Connecter le patrimoine à la créativité

Dans la soirée du 19 décembre, le Département de la Culture et des Sports de Hanoï a inauguré, au parc Thong Nhat, le Festival de la culture culinaire de Hanoï 2025, placé sous le thème « Hanoï – Un voyage culinaire, au carrefour de la créativité ». Prévu jusqu’au 21 décembre, l’événement ambitionne de mettre à l’honneur les valeurs gastronomiques de la capitale et de promouvoir l’image d’une ville élégante, raffinée et créative.



Rendez-vous annuel attendu, le festival s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement des industries culturelles de la municipalité, qui vise à transformer le patrimoine culinaire en une ressource économique et touristique durable, tout en renforçant l’attractivité culturelle de Hanoï.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement inscrit le "savoir-faire lié à la préparation et à la dégustation du “Cha ca La Vong” (poisson frit au curcuma, à l’aneth et accompagné de nouilles) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national. Photo : VNA





À cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement inscrit le "savoir-faire lié à la préparation et à la dégustation du “Cha ca La Vong” (poisson frit au curcuma, à l’aneth et accompagné de nouilles) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national. Ce plat emblématique, transmis et préservé depuis six générations par la famille Doan, dans la rue Cha Ca, constitue l’un des symboles les plus célèbres de la gastronomie hanoïenne.



Hanoï compte désormais sept patrimoines culinaires nationaux, parmi lesquels le "cốm" (riz gluant jeune en granules aplatis) de Me Tri, le thé au lotus de Tây Hô et le "xôi" (riz gluant) de Phu Thuong, le "bánh cuốn" (crêpe vietnamienne à la vapeur) de Thanh Tri, le savoir-faire culinaire de Bat Trang.



Réunissant près de 60 stands, l’espace du festival propose des démonstrations d’artisans, des présentations culinaires et des expositions photographiques. En conjuguant tradition et innovation, l’événement favorise la transmission des savoirs ancestraux aux jeunes générations, tout en contribuant à préserver et valoriser l’identité culturelle singulière de la gastronomie de Hanoï. -VNA/VI