Festival de Huê 2024: Patrimoine culturel avec intégration et développement

Le Festival de Huê et le Festival international des arts de Huê 2024 auront lieu du 7 au 12 juin dans les principales attractions touristiques de la province de Thua Thiên-Huê (Centre).

Le président du Comité populaire de la province de Thua Thien-Hue, Nguyen Van Phuong, présente le Festival de Hue 2024. Photo: Vietnam+

S’exprimant lors d’une conférence de presse internationale à Hanoi le 9 mai pour annoncer les festivals, le président du Comité populaire provincial Nguyên Van Phuong a déclaré que le Festival de Huê 2024 devrait offrir aux visiteurs des expériences nouvelles et uniques dans les domaines de la culture, de l’histoire et des arts. Des artistes nationaux et 12 troupes de sept pays se produiront lors de l’événement.

L’événement comprendra une cérémonie d’ouverture le 7 juin au palais Kiên Trung et des festivals de rue les après-midi du 8 et du 10 juin. Des spectacles de troupes artistiques nationales et internationales seront disponibles entre 19h30 et 23h00 du 8 au 11 juin à la place Quôc Hoc et au parc du 3 février.



Dans le cadre du Festival de Huê 2024, il y aura un programme musical mettant en vedette des œuvres du célèbre compositeur vietnamien Trinh Công Son, un festival de lumières à Thai Binh Lâu (Bibliothèque royale) et au jardin Thiêu Phuong de la Cité impériale de Huê (Dai Nôi), un festival de la bière, un festival de cuisine végétarienne et un festival des lanternes à au pavillon de Nghinh Luong du 8 au 9 juin.



Le Festival de Huê, organisé depuis 24 ans, est l’un des principaux événements artistiques internationaux au Vietnam.



Sur le thème «Patrimoine culturel avec intégration et développement», le Festival de Huê 2024 proposera une série de festivals exceptionnels, notamment le festival de printemps de janvier à mars, le festival d’été d’avril à juin, le festival d’automne de juillet à septembre et le festival d’hiver d’octobre à décembre.



Le point d’orgue de cette édition sera la semaine du 7 au 12 juin avec une série d'activités réunissant des artistes de Huê, des régions du pays et des troupes d'art internationales.



La localité a inauguré le Festival de Huê 2024 en organisant la cérémonie "Ban Soc" reproduisant l’octroi par la cour royale du nouveau calendrier qui permettait aux agriculteurs de mieux connaitre l’évolution du climat et de décider les moments propices à la culture des plantes.



Le Festival de Hué 2024 revêt une importance particulière dans le contexte des efforts de la province de Thua Thiên-Huê pour atteindre l’objectif de devenir une ville relevant du pouvoir central basée sur la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine impérial et de l’identité culturelle de Huê. – VNA/VI