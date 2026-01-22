Félicitations internationales à l’occasion du 14e Congrès national du Parti

Le Présidium du 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Les Partis politiques, les organisations et les amis internationaux ont adressé de nombreuses lettres et messages de félicitations au 14e Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV), exprimant leur solidarité et leur amitié, saluant les progrès considérables accomplis par le Vietnam au cours des 40 années du processus de Doi moi (Renouveau) et se disant convaincus que ce Congrès sera un succès retentissant et une étape historique propulsant le Vietnam vers la prospérité dans une nouvelle ère.

Le message de félicitations du Parti communiste de la Fédération de Russie indique que ce Congrès est un événement majeur marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique et le développement national. Fort de sa sagesse collective, il procédera à une évaluation approfondie et exhaustive des résultats et des réalisations obtenus par le PCV grâce à ses efforts inlassables et novateurs au cours des cinq dernières années.

Sous la direction du Parti communiste vietnamien (PCV), force d'avant-garde éprouvée, le Vietnam met en œuvre avec assurance les résolutions des congrès successifs du Parti, jetant ainsi les bases solides de son progrès et de son développement, et défendant ses principes tout en faisant preuve de créativité dans les affaires intérieures et étrangères. Le Parti communiste de la Fédération de Russie est fier du PCV et prêt à poursuivre sa coopération avec lui.



Dans son message, le Parti Russie unie a souligné que le Parti communiste vietnamien est la force motrice de l'État et de la société vietnamiens, contribuant de manière décisive au développement socio-économique du pays. Ses décisions ont contribué à renforcer le rôle du Vietnam sur la scène internationale tout en garantissant la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique. Le Vietnam et la Russie coopèrent étroitement aux niveaux bilatéral et multilatéral, notamment dans le cadre des accords Russie-ASEAN et BRICS. La coopération entre le Parti Russie unie et le PCV est un élément important du partenariat stratégique global Vietnam-Russie.



« Nous espérons promouvoir et approfondir le dialogue et la coopération entre les deux partis afin de servir efficacement les intérêts des deux nations », a-t-il écrit. Dans son message de félicitations, le Bharatiya Janata Party (BJP) indien a souligné que la longue tradition de coopération entre le BJP et le Parti communiste du Vietnam (PCV) avait contribué concrètement à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'Inde. Le parti indien s'est dit convaincu que le 14e Congrès national du PCV serait un franc succès, définissant clairement les orientations futures du parti et contribuant à la réalisation des aspirations de développement et à l'amélioration du niveau de vie du peuple vietnamien.



Le Parti communiste des États-Unis, dans son message de félicitations, a déclaré que l'engagement indéfectible du PCV et du peuple vietnamien demeurait une source d'inspiration pour le mouvement communiste et les travailleurs du monde entier. Il se réjouissait de renforcer davantage ses relations avec le Parti communiste du Vietnam à la suite du succès du 14e Congrès national. Le Parti communiste des États-Unis et le PCV continueraient de lutter ensemble pour la paix, le socialisme et la solidarité internationale.



Le message de félicitations du Parti communiste japonais a souligné que les acquis de quarante années de renouveau ont profondément transformé le paysage du pays, avec un développement socio-économique constant et une population toujours plus prospère et heureuse. La position et le rôle du Vietnam sur la scène internationale n'ont cessé de croître. Le 14e Congrès national constituera un nouveau moteur permettant au Vietnam de réaliser des progrès encore plus importants dans la construction nationale, tout en renforçant son rôle positif au sein de la communauté internationale pour la paix, le progrès et le développement durable, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.



Dans son message de félicitations, le Parti communiste français a réaffirmé son engagement à renforcer l'amitié et la coopération avec le PCV et entre les peuples des deux pays. L'héritage du président Hô Chi Minh, membre fondateur du Parti communiste français, continue d'inspirer l'amitié étroite qui unit les deux partis. Les valeurs partagées de solidarité, de paix et de progrès sont des atouts précieux dans un monde instable.



Par ailleurs, le message de félicitations du Parti communiste d'Australie indiquait que le Congrès définirait la feuille de route du développement du pays sur la voie socialiste pour cette nouvelle ère. Il saluait vivement le rôle historique du PCV dans les luttes de libération nationale, en tant que force motrice constante du peuple vietnamien et du processus révolutionnaire socialiste.



Le Parti communiste du Sri Lanka, dans son message, soulignait que le Sri Lanka figurait parmi les pays à la croissance la plus rapide au monde. - VNA