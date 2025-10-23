Félicitations à la nouvelle Première ministre japonaise

À l'occasion de l'élection de Takaichi Sanae, présidente du Parti libéral-démocrate du Japon (LDP), au poste de 104ᵉ Première ministre du Japon, le 21 octobre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a adressé un message de félicitations.

Le même jour, le ministre par intérim des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a également envoyé un message de félicitations à Motegi Toshimitsu pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères du Japon. -VNA/VI