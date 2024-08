Favoriser le développement de l’économie circulaire dans la filière riz

La production et la transformation de riz génèrent actuellement une grande quantité et diversité de sous-produits. La réutilisation de ces sous-produits pourrait apporter des avantages économiques significatifs et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la plupart des sous-produits sont mal utilisés, entraînant des déchets et un impact négatif sur l'environnement.

Selon le Département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la production annuelle de riz du pays atteint environ 44 à 45 millions de tonnes. Ses principaux sous-produits comprennent environ 45 millions de tonnes de paille, 8 à 9 millions de tonnes de balle de riz et environ 4 à 4,5 millions de tonnes de son de riz.

Le directeur de la coopérative New Green Farm à Can Tho (Sud), Dong Van Canh, a indiqué que sa coopérative cultive environ 100 hectares de riz par saison. Chaque hectare produit environ 100 rouleaux de paille. Actuellement, la coopérative utilise la paille pour produire des engrais organiques vendus à environ 3,5 millions de dôngs/tonne (139 dollars/tonne) et environ 70.000 dôngs pour un sac de 20 kg.

Pham Thi Minh Hieu, directrice du Département municipal de la production agricole et de la protection des plantes de Can Tho, a déclaré que l'utilisation de la paille pour cultiver des champignons et produire des engrais organiques pourrait générer un bénéfice de 133 millions de dôngs/ha/an, contre 86 millions de dôngs avec la méthode rizicole traditionnelle. Cependant, peu de coopératives exploitent efficacement ces ressources.

Le Vietnam se concentre sur un projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong d'ici 2030. Il est donc crucial de traiter les sous-produits du riz après récolte pour augmenter les revenus des agriculteurs et réduire les impacts environnementaux.

Dans le delta du Mékong, environ 24,4 millions de tonnes de paille sont produites chaque année, mais seulement 30% sont collectées, soit environ 7,4 millions de tonnes, tandis que le reste est brûlé ou enfoui.

En plus de la paille, les avantages économiques de l'utilisation de balle et de son de riz sont également importants, tels que la transformation de balles de riz en aliments pour animaux ou en bois de chauffage pour l'exportation. Cependant, ce potentiel est toujours sous-exploité.

Phan Van Tam, directeur général adjoint de la société d'engrais Binh Dien, a déclaré que son entreprise développe un modèle d'économie circulaire à partir des sous-produits du riz, à savoir la production d'engrais organiques, de substrats et de biochar à partir de paille de riz. L'entreprise coopère aussi avec l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) pour soutenir des coopératives dans la production de compost à partir de paille et développer un modèle d’économie circulaire.

Face à la nécessité de transformer l'industrie rizicole vietnamienne en un modèle d'économie circulaire, il est essentiel d'améliorer l'utilisation et la transformation des sous-produits. Selon le Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, il faudra des mesures techniques, financières, mécaniques et politiques fortes pour créer un "effet de levier" pour cette activité. -VNA/VI