Favoriser la participation des femmes aux opération de maintien de la paix de l’ONU

Le ministère de la Défense, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a organisé samedi 26 novembre à Hanoï une conférence internationale sur la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

La conférence visait à réaffirmer l'engagement du Vietnam et de la région envers l'agenda « Femmes, Paix et Sécurité », en particulier le rôle des femmes dans les opérations de maintien de la paix, et à appeler les Nations Unies à soutenir cet engagement via la participation de dirigeants et d'experts.

S’exprimant à cette conférence, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a rappelé que le Vietnam avait commencé en 2014 à envoyer des officiers à des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Plus de 70 des 512 militaires déployés dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies sont des femmes.

Photo: VNA

Présent à la conférence, Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, a exprimé sa gratitude à toutes les personnes, y compris les femmes et les hommes du Vietnam, qui ont servi et servent dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Il a souligné que la conférence témoignait du ferme engagement du Vietnam envers les objectifs d'égalité des sexes des Nations Unies.

Les Nations Unies encouragent les pays à soumettre des candidats appropriés. Elles s’efforcent de créer un environnement de travail favorable, permettant aux femmes de participer efficacement aux opération de maintien de la paix, a déclaré Jean-Pierre Lacroix. -VNA/VI