Faire du Vietnam un centre régional de production de vaccins

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Institut de stratégies et de politiques sanitaires relevant du ministère de la Santé ont coorganisé lundi matin, 22 mai, à Hanoï, une conférence destinée à présenter les résultats de la production de vaccins et la participation du Vietnam au Programme de transfert de la technologie à ARNm de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Patrick Haverman, représentant en chef adjoint du PNUD au Vietnam. Photo: qdnd.vn

Lors de la conférence, Patrick Haverman, représentant résident adjoint du PNUD au Vietnam, a déclaré que le Vietnam voit une grande opportunité d'accéder à la technologie de production de vaccins à ARNm.

Patrick Haverman a souligné la nécessité pour le Vietnam d'examiner attentivement les étapes et les délais, l'ampleur et les sources de l'investissement de fonds requis, et le développement de l'expertise pour assurer l'efficacité et la viabilité financière de ce transfert de technologie.

Lors de la conférence. Photo : VNA

La collaboration entre les principaux départements, instituts, entreprises, experts de haut niveau et partenaires de l'atelier contribuera à l'élaboration d'une stratégie nationale efficace pour améliorer l'accès aux vaccins au Vietnam et dans la région au sens large dans les temps à venir.

Le Dr Nguyen Khanh Phuong, vice-directeur de l'Institut de stratégies et de politiques sanitaires, a déclaré que le Vietnam a la capacité de maîtriser la technologie de production de vaccins car il a déjà maîtrisé des technologies telles que les vaccins inactivés, les vaccins antitoxines, les vaccins sous-unitaires.

Photo : VNA

Il a souligné la nécessité pour le Vietnam de se concentrer sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées et compétentes pour la production de vaccins, tout en construisant une installation de production GMP (bonnes pratiques de fabrication) avec une échelle pour répondre à la demande intérieure et à l'exportation, entre autres.

Les participants ont discuté des résultats de trois recherches portant sur l'application de l'expérience internationale dans le développement et la production de vaccins au Vietnam, la capacité de production de vaccins de notre pays et les procédures d'homologation des vaccins au niveau international.

Ils ont proposé une feuille de route visant à faire du Vietnam un centre de production de vaccins régional, contribuant ainsi à assurer la sécurité sanitaire dans la région. - VNA/VI