Faire du patrimoine industriel de Hanoï un nouvel enjeu culturel

La question de comment utiliser efficacement et durablement le patrimoine industriel a été abordée lors d’un atelier sur le patrimoine de Hanoï tenu le 23 novembre à l'usine ferroviaire de Gia Lam, dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2023.

Photo : VNA

Selon le Comité international pour la conservation du patrimoine industriel, le patrimoine industriel comprend des vestiges de valeur aussi bien historique, sociale, architecturale que scientifique. Ces vestiges englobent : des bâtiments et des machines, des ateliers, des moulins et des usines, des mines et des sites de traitement et de raffinage, des entrepôts et des magasins, des centres de production, de transmission et d’utilisation de l’énergie, des structures et infrastructures de transport aussi bien que des lieux utilisés pour des activités sociales en rapport avec l’industrie (habitations, lieux de culte ou d’éducation).



Le patrimoine industriel de Hanoï est constitué d'usines et d'ateliers allant de la période coloniale française à celle d’édification du socialisme dans le Nord.



Selon les recherches de l'architecte Dinh Thi Hai Yen, il existe actuellement à Hanoï 185 vestiges industriels, dont 95 existent encore, 90 ont été détruits ou convertis.



«Le patrimoine industriel porte toujours des marques historiques, esthétiques et sociales. De nombreux patrimoines ont une grande valeur pour les gens, car ils sont associés aux souvenirs, à la vie d'une époque. C'est pourquoi le patrimoine industriel a toujours une vitalité même dans la vie moderne», a dit l’architecte Dinh Thi Hai Yen.

Photo : VNA

Selon le docteur et architecte Vuong Hai Long, doyen de la Faculté d'architecture de l'Université d'architecture de Hanoï, le patrimoine industriel de Hanoï constitue un grand atout pour la construction urbaine de la capitale. La manière de l’utiliser pour apporter une grande valeur sans perdre sa valeur historique, doit être évaluée, planifiée et visualisée.



Au Vietnam, à Hanoï en particulier, le patrimoine industriel n’a presque pas été valorisé.



S'adressant au journal «Ha Noi Moi» (Nouvelle Hanoï), l'architecte Vuong Hai Long a déclaré qu'à ce jour, de nombreux sites du patrimoine industriel de Hanoï avaient disparu et avaient été remplacés par de nouvelles constructions.



Il doit y avoir une feuille de route pour des projets de conversion d'anciens bâtiments et usines afin de répondre aux exigences de la vie moderne tout en garantissant que les traces de la mémoire historique et culturelle soient conservées, a estimé l’architecte Vuong Hai Long.



Selon l'architecte Dinh Thi Hai Yen, le rôle des agences de gestion de l'État est très important dans l'élaboration de plans et la résolution des conflits concernant la conservation, le développement et la restauration du patrimoine industriel.



Le directeur du Service de la Culture et des Sports de Hanoï, Do Dinh Hong, a déclaré qu'après le Festival de design créatif de Hanoï 2023, son Service se coordonnerait avec les autres départements et unités concernés pour apporter des suggestions et des recommandations aux autorités compétentes sur l'utilisation et la restauration efficaces et durables du patrimoine industriel de la capitale.-VNA/VI