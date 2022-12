Faire découvrir les marionnettes sur l'eau vietnamiennes au public français

Une scène de danse sur l’eau des quatre animaux sacrés : dragon, phélix, licorne et tortue. Photo : VNA

Un programme artistique de marionnettes sur l'eau, de chants et de musique folkloriques ayant pour thème "Les histoires du village" a eu lieu du 1er au 4 décembre à Paris. L'événement a été organisé par l'Association Les Enfants de l'Indochine (ALEDI) en collaboration avec la SARL de présentation des marionnettes sur l’eau Hanoi-Vietnam dans l’ambition de promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne en France et d’aider les enfants démunis au Vietnam.

Des activités quotidiennes des agriculteurs, à la vie paisible à la campagne, des contes de fées aux légendes, tout est recréé sur un petit théâtre flottant aux toits courbes et aux stores en bambou. Le clown pleine d'humour, l’enfant jouant de la flûte sur le dos d’un buffle, la pêche, la riziculture, des dragons vaporisant de l'eau ou des phénix dansant avec des licornes..., de petites marionnettes laquées mignonnes et colorées dansent sur l'eau, au rythme des tambourins, des airs de chants cheo et folkloriques du Nord. Ces scènes ont attiré l'attention émerveillée de nombreux Vietnamiens résidant en France et des amis français. De plus, des spectacles de musique folklorique, patrimoines reconnus par l'UNESCO comme Tuông (chant classique), Châu Van (chant des courtisans), le Hâu Dông (chant à la Déesse Mère) ou encore la musique ethnique ont emporté les spectateurs de surprises en surprises.

Expliquant la raison de l'organisation de ce programme artistique, M. Trieu Vinh Van, président de l'ALEDI, a déclaré : "Les marionnettes sur l'eau sont très spéciales et hors norme. Ce n'est pas comme les autres marionnettes. C’est extraordinaire ! Nous sommes très émerveillés de ces marionnettes sur l’eau". Selon le président de cette association française spécialisée dans les activités humanitaires, sociales, culturelles et sportives, l'événement vise non seulement à promouvoir la culture vietnamienne, mais contribue également à renforcer les échanges culturels entre les deux peuples vietnamien et français.

Pour Mme Dang Thi Diêp, directrice de la SARL de présentation des marionnettes sur l’eau Hanoi-Vietnam, partant de son ambition de faire découvrir l'art populaire traditionnel aux Vietnamiens d'outre-mer et à des amis internationaux dont les Français, elle s’est coordonnée avec l'ALEDI pour organiser cette tournée. "Ce n'est pas facile de présenter l'art populaire nationale dans des pays étrangers. Mais avec amour et foi en l’art, je voudrais et j’ai déterminé à promouvoir les marionnettes sur l'eau et la musique folklorique traditionnelle de notre pays, afin de montrer aux amis internationaux la vitalité et le développement de la culture nationale vietnamienne, en particulier les marionnettes sur l'eau, un art unique transmis par nos ancêtres", a-t-elle confié.

Mme Antonella Tran, une spectatrice française, a exprimé son intérêt à voir les performances uniques des marionnettes sur l'eau. Accompagnant ses deux petits-enfants, elle a partagé : "Mes petits-enfants et moi, nous avons bien apprécié le spectacle de marionnettes, ma petite fille a même dansé au rythme de la musique. C’est très agréable et une bonne qualité !"

L'artiste émérite Dô Thê Ban, chef de la troupe, directeur artistique et aussi acteur, a exprimé son enthousiasme à chaque fois qu'il s'est produit devant des spectateurs Viet kiêu et français : "C'est un honneur et je suis très heureux de recevoir les applaudissements, les sourires, l'accueil chaleureux et émouvant du public après chaque représentation".

Après chaque représentation, le public et les artistes ont procédé à des échanges et pris des photos avec les marionnettes, laissant une belle impression pour le public. Il est à savoir qu’après la couverture du coût des activités, tous les bénéfices seront versés au fonds ALEDI pour apporter le soutien et la chaleur aux enfants démunis dans les régions reculées et montagneuses du Vietnam.

La présentation des marionnettes sur l'eau et de la musique folklorique non seulement permet aux amis internationaux de contempler la beauté culturelle traditionnelle du pays, mais contribue également à la richesse et à la diversité de la culture du monde. Dans ces cas, les marionnettes et les artistes sont des ambassadeurs culturels très spéciaux du Vietnam.