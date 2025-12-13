Faire découvrir le pho vietnamien au public allemand

En écho à la "Semaine du pho en Europe 2025", l'ambassade du Vietnam en Allemagne a organisé, le 12 décembre à Berlin, une rencontre promotionnelle dédiée au pho vietnamien au restaurant Việt Phố.

L'événement s'est tenu à l'occasion de la Journée nationale du pho, célébrée chaque année le 12 décembre, contribuant à mettre en valeur l'un des symboles les plus emblématiques de la culture culinaire vietnamienne.

S'exprimant lors de la rencontre, Nguyên Dac Thanh, ambassadeur du Vietnam en Allemagne, a rappelé que près d'un million de Vietnamiens vivent et travaillent actuellement en Europe, où l'on recense environ 4 000 restaurants vietnamiens.

Il a qualifié ces établissements d'"ambassadeurs silencieux", qui participent activement à la promotion de l'image et de la culture du Vietnam à l'international.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành. Photo: VNA

"Quand on pense au Vietnam, on pense au pho", a déclaré l'ambassadeur Nguyên Dac Thành. "Nous espérons que la beauté de la gastronomie vietnamienne, et notamment du pho, se répandra largement en Europe et qu'un jour, le pho sera reconnu comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité", a-t-il ajouté.

De son côté, Rolf Schulze, président de l'Association Allemagne-Vietnam et ancien ambassadeur d'Allemagne au Vietnam a confirmé que le pho est devenu un plat très populaire en Allemagne et dans le monde, apprécié par tous les convives et considéré comme le plat emblématique de la cuisine vietnamienne dans le pays.

Les partenaires allemands présents ont salué l'initiative de l'ambassade, estimant que cet événement de promotion du pho à Berlin revêtait une importance particulière dans le contexte du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Allemagne.

Selon eux, cette initiative contribue à renforcer les échanges culturels et culinaires, à promouvoir la gastronomie vietnamienne auprès du public allemand et, par conséquent, à consolider la solidarité et l'amitié entre les peuples des deux nations.

En amont de la rencontre, l'ambassade du Vietnam en Allemagne a activement encouragé les entreprises et restaurants allemands à participer à la "Semaine du pho en Europe 2025". Au 12 décembre, six partenaires en Allemagne s'étaient inscrits sur le site web de l'organisation We Love Pho (welovepho.org), mettant en œuvre diverses formes de promotion.

Le pho est un plat traditionnel et très populaire au Vietnam. Il se consomme à tout moment de la journée, même s'il constitue le petit déjeuner par excellence des Hanoïens. On le retrouve partout : dans les restaurants, les hôtels de luxe ou encore dans les échoppes de rue, où il est proposé à des prix très accessibles.

Le mot pho a même fait son entrée, le 20 septembre 2007, dans le dictionnaire Oxford, publié en Angleterre et aux États-Unis. Aux côtés du churros espagnol et du kheer indien, il figure parmi les 2 500 nouveaux mots intégrés au vocabulaire culinaire international. En 2017, le Japon a par ailleurs institué le 4 avril comme Journée du pho.

Lancé en 2017 et officiellement institué le 12 décembre 2018 comme Journée nationale du pho , cet événement dépasse le simple cadre d'un festival gastronomique. Il s'agit d'un voyage à la découverte de l'histoire du riz et des nouilles du pho, porteurs d'une profonde valeur diplomatique et économique, avec pour objectif ultime de faire du métier de cuisinier de pho et de la culture du pho un patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

La "Semaine du pho en Europe" se tient du 8 au 14 décembre 2025. Elle a pour ambition de rehausser le statut du pho traditionnel et de le diffuser à travers le monde.

Organisation à but non lucratif, We Love Pho a pour mission de promouvoir et de préserver les valeurs de la culture culinaire vietnamienne, avec le pho comme symbole central. Elle réunit des membres fondateurs et des représentants de nombreux pays européens. L'organisation se positionne comme un espace d'échanges culturels, de valorisation de l'identité vietnamienne et de renforcement de la cohésion de la nouvelle génération de la communauté vietnamienne en Europe. -VNA/VI