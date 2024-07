Faire de Quang Ninh un centre de l’économie maritime du pays

Les navires de croisière mouillent au port de croisière international d'Ha Long. Photo: baoquangninh.vn

Avec un littoral de 250 km et une surface maritime de plus de 6.000 km², Quang Ninh est l'une des provinces possédant des atouts importants pour développer l'économie maritime durable du pays, toujours déterminée d'ailleurs à devenir une province "forte et riche par la mer".

Quang Ninh a clairement identifié ses avantages, potentiels et difficultés du développement de l'économie maritime. Ces dernières années, la province s'est concentré sur l'investissement dans un système routier, notamment des autoroutes reliant portes-frontières, ports maritimes et aéroports.

Dans sa planification 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, la province est déterminée à devenir un centre d'économie maritime durable du pays sur la base du développement du tourisme et des services, à investir dans la construction d'un système portuaire en eau profonde pour accueilir des bateaux de croisière de classe mondiale, associée au développement d'une chaîne de zones économiques, de zones urbaines côtières, de zones côtières adjacentes et des principaux centres logistiques du pays.

Elle développera une aquaculture et une exploitation côtière et marine de haute technologie, efficaces et durables et appliquera la science et la technologie, l'innovation dans la transformation, la conservation après récolte,... pour créer de la valeur ajoutée à ses produits marins.

Quang Ninh déploie l'aménagement de l'espace littoral pour le développement du tourisme durable combiné au développement des secteurs économiques et de services basés sur la conservation marine comme sa force exceptionnelle, et attache de l'importance à sa coopération internationale et régionale en matière de développement de l'économie maritime durable...

Quang Ninh construit activement le projet de développement rapide et durable de son économie maritime pour la période 2030, avec vision jusqu’en 2045, contribuant ainsi au GRDP (Gross regional domestic product) de la province à hauteur de plus de 25%. Dans le même temps, la province compte devenir un centre touristique international, un centre économique maritime et une plaque tournante du commerce international.

D'ici 2030, la province de Quang Ninh vise des revenus totaux des services portuaires atteignant environ 47.500 milliards de dôngs, avec une croissance de 18,5% en moyenne annuelle, des services portuaires contribuant à hauteur de 3 à 3,5% à son GRDP.

Concernant l’économie de la pêche, l’objectif est atteindre une valeur totale de la production dans la province de 31.510 milliards de dôngs d’ici à 2030, soit une croissance d’environ 2,3 fois plus par rapport à 2020, créant ainsi des emplois pour environ 50.000 personnes. - VNA/VI