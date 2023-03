Faire de la cuisine une marque nationale

L'Association de la culture culinaire du Vietnam (ACCV) s'efforce de mettre en œuvre le projet "Élaborer et développer la cuisine vietnamienne et en faire une marque nationale pour la période 2022-2024".

L'Association a estimé que le projet, qui a débuté en 2022 et se poursuivra jusqu'en 2024, apportera une variété d'avantages aux personnes, aux producteurs et aux agences de voyage au Vietnam.

La cuisine diversifiée et délicieuse du Vietnam est de plus en plus connue des amis internationaux. Photo : VNA

Premièrement, le projet devrait renforcer la vulgarisation des sciences de la nutrition, en contribuant à fournir aux consommateurs des informations sur l'origine des ingrédients, les méthodes de cuisson et les manières de combiner les ingrédients et les épices des spécialités de différentes régions, facilitant ainsi la transmission aux générations futures.

Deuxièmement, il vise à dynamiser l'économie culinaire en bénéficiant aux entreprises, aux localités et aux producteurs impliqués dans l'approvisionnement en aliments et ingrédients alimentaires. Une marque culinaire unique contribuera à promouvoir le tourisme et encouragera les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits et la compétitivité des produits alimentaires vietnamiens.

Enfin, grâce au projet, la culture culinaire nationale sera promue parmi les personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, contribuant ainsi à stimuler la croissance du tourisme grâce à la culture culinaire de différentes régions du Vietnam.

La culture culinaire vietnamienne est riche, diversifiée et sophistiquée. Photo : VNA

Le projet "Élaborer et faire de la culture culinaire vietnamienne une marque nationale, pour la période 2022 – 2024" se concrétisera en différentes périodes chaque année.

Par exemple, en 2022, il est prévu de collecter et répertorier 300 plats vietnamiens typiques et de sélectionner 100 plats culinaires locaux uniques. À la fin de 2022 se déroulera le festival des 100 plats spéciaux du Vietnam, réunissant des artisans et chefs de cuisine de 63 provinces et villes, organisé par le Service municipal du tourisme et l’Association de la culture culinaire du Vietnam.

En 2023, le comité d’organisation collectera des données sur 1.000 plats vietnamiens et en fera un ensemble de données permettant d’identifier la cuisine vietnamienne.

Les plats typiques et uniques les plus populaires des différentes régions seront sélectionnés afin d’en concevoir un modèle exclusif de développement économique en la matière. Ce modèle devrait créer une prémisse pour la jeune génération, les investisseurs nationaux et étrangers potentiels qui introduiront la cuisine vietnamienne sur la "carte de la cuisine" du monde.

Enfin, en 2024, les deux organes précités procéderont à la transformation numérique de la base de données en "Carte de la cuisine du Vietnam", visant à construire un Musée culinaire du Vietnam (comprenant un musée réel et un format virtuel 3D) afin de répondre aux besoins des visiteurs.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme culinaire est un avantage unique de chaque pays, un facteur stratégique et un moteur important pour le développement du tourisme. La combinaison de l'alimentation et du tourisme crée de grandes opportunités pour le développement et la promotion du tourisme.

Aujourd'hui, le tourisme culinaire est devenu une forme de popularité mondiale avec d'autres formes de tourisme. De nombreux pays ont pris des initiatives pour promouvoir et commercialiser leur cuisine dans le monde.



Le Vietnam est un pays avec une culture culinaire riche, y compris une délicatesse définie dans l'utilisation et la combinaison des épices.



Selon le président de l'Association de la culture culinaire du Vietnam, Nguyên Quôc Ky, le pays est connu pour ses mille ans d’histoire mais aussi ses milliers de plats divers et variés. Il a déclaré que la cuisine est un bon moyen de donner aux gens un meilleur aperçu du Vietnam, créant une compétitivité douce dans la construction de l'image de la nation et son introduction ultérieure dans le monde.



Il a déclaré qu'il croyait qu'une fois que la culture culinaire deviendrait une marque nationale, ce serait un canal efficace pour la promotion du tourisme, tout en élargissant le marché de la nourriture vietnamienne et en contribuant au développement économique du pays.- VNA/VI