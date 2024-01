Faire de Da Nang une destination de mariage

Un mariage d'un couple indien organisé à Furama Resort, à Da Nang. Photo: nhandan.vn

En 2024, la ville de Da Nang (Centre) s'efforcera de renouveler ses produits touristiques afin d'attirer davantage les touristes, dont le "tourisme de mariage" est identifié comme l'un des produits important.

Au cours des 5 dernières années, le "tourisme de mariage" a été considéré comme une stratégie de développement de nombreux pays asiatiques, notamment en Asie du Sud-Est. En tirant parti de l'avantage des ressources naturelles maritimes tropicales, des valeurs culturelles uniques et des coûts attrayants de l'organisation d'événements, des destinations en Thaïlande, en Indonésie... et au Vietnam commencent à figurer sur la liste des lieux de mariage choisis par les clients nord-américains et asiatiques.

Da Nang est devenue une destination prisée par de nombreux couples indiens. Le "mariage à destination" à Da Nang attire des clients nationaux et internationaux pour organiser leur mariage dans des hôtels quatre à cinq étoiles, en combinant le tourisme en famille. Le nombre total de participants aux événements de mariage est estimé entre 25.000 et 30.000 personnes.

En 2024, Da Nang est déterminée à confirmer sa position de première destination de tourisme de mariage sur le marché intérieur, à renforcer les communications, notamment sur les marchés internationaux cibles tels que l'Inde et l'Asie du Nord-Est (Japon, République de Corée, Chine).

En 2023, le nombre total de touristes indiens arrivant à Da Nang était de 68.753, représentant 4,64% de la structure du tourisme international à Da Nang. Il est prévu que six mariages auront lieu au cours des deux premiers mois de 2024.

Le "mariage à destination" est un domaine très nouveau dans l'industrie du tourisme, mais s'il est bien fait, il peut créer une différence et devenir un point fort du tourisme de Da Nang et de la région du Centre. -VNA/VI