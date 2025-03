Faire de Da Nang un pôle international de commerce, d'innovation et de tourisme

Da Nang doit devenir un pôle de commerce international, une destination attractive pour les investisseurs et les touristes, ainsi qu’un centre d’innovation et de talents, où les ressources touristiques, écologiques et culturelles se conjuguent pour forger une identité et une attractivité uniques, a déclaré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam.

Selon le dirigeant du Parti, au même titre que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong et Huê, Da Nang doit devenir à la fois un moteur pour le développement économique de l’ensemble du pays et le symbole de la fierté des efforts déployés pour surmonter les difficultés et les obstacles, un nouveau modèle de socialisme avec ses propres caractéristiques uniques.

Le matin du 29 mars, dans la ville de Da Nang, le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Da Nang ont solennellement organisé une cérémonie pour célébrer le 95e anniversaire de la fondation du Comité municipal du Parti (28 mars 1930 - 28 mars 2025) et le 50e anniversaire de la libération de Da Nang (29 mars 1975 - 29 mars 2025).

Dans son discours prononcé à cette occasion, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang, a souligné que dans l'histoire de l’édification, de la défense et du développement du pays, Da Nang avait toujours occupé une position importante en raison de sa position géopolitique et géo-économique, ainsi que de ses facteurs culturels et humains.

S'exprimant lors de la célébration, To Lam a chaleureusement salué et félicité Da Nang pour ses réalisations impressionnantes au cours de la période écoulée.

Évoquant les missions futures, le dirigeant du Parti a recommandé que la ville se concentre sur la construction d’une organisation du Parti et d’un système politique rationalisés, fonctionnant de manière efficace, efficiente et inclusive. Il a exhorté la ville à appliquer de manière systématique et efficace les résolutions, politiques et orientations du Comité central du Parti relatives à la construction et au développement de Da Nang, en les intégrant à une réflexion innovante, à une vision stratégique et à une ferme détermination en faveur du développement.

La cérémonie de célébration du 95e anniversaire de la fondation du Comité municipal du Parti (28 mars 1930 - 28 mars 2025) et du 50e anniversaire de la libération de Da Nang (29 mars 1975 - 29 mars 2025). Photo : VNA

Il a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre efficacement la Planification de Da Nang pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, tout en organisant et aménageant des espaces adaptés aux activités socio-économiques afin de favoriser un développement industriel et sectoriel rapide et durable.

La ville doit se concentrer sur le développement de ressources humaines de haute qualité, en particulier en attirant des experts dans les domaines de la technologie et de la finance, ainsi qu’en formant des travailleurs hautement qualifiés afin de répondre aux besoins du marché et des investisseurs.

Parallèlement au développement économique, le secrétaire général a souligné que le Comité municipal du Parti et les autorités locales devaient accorder une attention particulière à la promotion de la culture et au bien-être de la population de Da Nang.

Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre efficace des politiques de protection sociale, en veillant à l’amélioration des conditions de vie des habitants, tout en garantissant la stabilité politique, l’ordre public et la sécurité sociale.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, To Lam a décerné la Médaille du Travail de première classe au Comité du Parti, aux autorités et au peuple de Da Nang, en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles en matière de transformation numérique, de développement du tourisme et de protection sociale, contribuant ainsi à l’édification du socialisme et à la défense de la Patrie.- VNA/VI