Faciliter l'accès des entreprises vietnamiennes à la Côte d'Ivoire

Le Département de la promotion commerciale (ministère de l'Industrie et du Commerce) est toujours prêt à accompagner, à soutenir et à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes et ivoiriennes rencontrent et stimulent le commerce bilatéral dans l'avenir, a déclaré son directeur Vu Ba Phu.



En particulier, le département s'efforce de créer et de prendre de nouvelles solutions de promotion commerciale et d’investissement sur la base de l'application des technologies de l'information. Cela vise à aider les entreprises vietnamiennes à maintenir des connexions régulières avec des partenaires, des entreprises et des investisseurs étrangers potentiels afin de sonder les opportunités de coopération en matière d'investissement et de commerce.



La Côte d'Ivoire est le deuxième partenaire commercial et le quatrième marché d'exportation du Vietnam en Afrique, selon Nguyen Phuc Nam, chef adjoint du Département des marchés Asie-Afrique (ministère de l'Industrie et du Commerce).



Entre 2017 et 2021, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux s'est chiffrée à plus d'un milliard de dollars par an. En 2021, le commerce bilatéral a enregistré une forte reprise pour atteindre près de 1,26 milliard de dollars, en hausse de 38,7% par rapport à 2020.

En particulier, le Vietnam est actuellement l'un des cinq plus grands exportateurs de riz de la Côte d'Ivoire, représentant en moyenne de 30 à 40% de la valeur totale des importations de riz du pays africain.