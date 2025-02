Faciliter davantage l'entrée, la sortie et le séjour des étrangers au Vietnam

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a indiqué qu’au début de cette année, le gouvernement vietnamien avait publié la Résolution n°11 concernant l’exemption de visa pour une durée de séjour temporaire de 45 jours à compter de la date d’entrée, pour les citoyens de la Suisse, de la Pologne et de la République tchèque venant au Vietnam à des fins touristiques. Cette politique s’applique indépendamment du type de passeport, sous réserve que les conditions d’entrée définies par la législation vietnamienne soient remplies.

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, dans l’après-midi du 13 février, en réponse à des questions sur la politique d’exemption de visa pour les citoyens de certains pays, Pham Thu Hang, a déclaré que cette mesure entrerait en vigueur le 1ᵉʳ mars 2025 et s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2025, dans le cadre du Programme de stimulation du développement du tourisme pour l’année 2025.

Selon Pham Thu Hang, lors des rencontres officielles, entretiens et échanges entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation de haut niveau du Vietnam avec les dirigeants de la République tchèque, de la Pologne et de la Suisse, ces derniers avaient exprimé leur appréciation pour ces décisions du Vietnam.

Pham Thu Hang a affirmé la volonté du Vietnam de faciliter davantage l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers sur son sol, contribuant ainsi au développement du secteur du tourisme en particulier et de l’économie et de la société vietnamiennes en général. Elle a ajouté que le Vietnam avait mis en place diverses mesures pour attirer les touristes internationaux, améliorer la qualité de l’industrie touristique et simplifier les procédures d’entrée et de séjour des touristes étrangers.

Les politiques de visa pour les étrangers ont été révisées afin de prolonger la durée et d’élargir les conditions de délivrance des visas électroniques, ainsi que d’augmenter la durée de séjour temporaire des étrangers entrant au Vietnam dans le cadre de l’exemption unilatérale de visa.

La porte-parole a également affirmé que le gouvernement vietnamien souhaitait établir des mécanismes appropriés basés sur le principe de réciprocité pour l’entrée et la sortie, ou sur l’exemption bilatérale de visa avec ses partenaires, afin de faciliter les déplacements des citoyens vietnamiens et des citoyens des pays partenaires. - VNA