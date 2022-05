Expositions de photos sur la solidarité entre les quatre pays d’Europe centrale et le Vietnam

Le consulat général d’Hongrie à la mégapole du Sud et l’Université des sciences sociales et humaines relavant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville ont inauguré mercredi 25 mai une exposition de photos sur la solidarité entre le Vietnam et le Groupe de Visegrad, une des plus anciennes unions intergouvernementales, réunissant quatre pays d’Europe centrale : Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie.

L'exposition présente une cinquantaine de clichés pris par des photographes de Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie, sur la nature et le paysage de ces quatres pays européens.

Dans son discours, la consule générale d’Hongarie à Hô Chi Minh-Ville, Szilvia Szojka, a souligné qu'en tant que présidente du Groupe de Visegrad pour le mandat 2021-2022, la Hongrie avait de nombreuses activités à présenter aux amis vietnamiens et internationaux au Vietnam un aperçu des valeurs culturelles, de la cuisine et de la force de coopération des pays de Visegrad.

Les photos exposées donneront au public un regard nouveau et vrai sur le paysage naturel des pays de Visegrad, apporteront la compréhension et l'attraction touristique ainsi que la solidarité et l'amitié entre les pays de Visegrad et le peuple du Vietnam. L'exposition est un appel à la responsabilité de protéger la nature, la biodiversité de la nature sauvage.

C'est également l'une des activités pratiques visant à renforcer la coopération économique, culturelle, éducative et touristique entre les pays de Visegrad et entre Visegrad et le Vietnam. -VNA/VI