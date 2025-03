Exposition sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa à Bà Ria-Vung Tàu

Les soldats à l'exposition. Photo: VNA

Une exposition qui dévoile des documents d'archives rares datant du XIXe siècle, fournissant des preuves convaincantes de la souveraineté historique du Vietnam sur Hoàng Sa et Truong Sa, ainsi que le développement et les réalisations exceptionnelles de la Marin populaire du Vietnam, s'est ouverte le 10 mars à la Brigade 171, dans la ville de Vung Tàu, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).



Divisé en deux sections "Hoàng Sa, Truong Sa - Mer et îles sacrées" et "Marine populaire héroïque du Vietnam - 70 ans de protection de la mer", l'événement présente près de 200 documents, cartes et photos provenant du Centre des archives nationales, du Musée d'histoire militaire du Vietnam et du Musée de la Marine.



Pour la première fois, l'exposition comprend des documents administratifs royaux et des tablettes de bois de la dynastie des Nguyên, reconnus par l'UNESCO comme patrimoine documentaire mondial.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), le 50e anniversaire de la libération de l'archipel de Truong Sa (29 avril 1975) et le 70e anniversaire de la fondation de la Marine populaire du Vietnam (7 mai 1955).

L'objectif principal est de sensibiliser les citoyens vietnamiens à leur responsabilité collective dans la protection de la souveraineté sacrée de la Patrie. -VNA/VI