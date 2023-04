Exposition sur la vie et l'oeuvre du Président Hô Chi Minh en Belgique

Une exposition de 200 photos mettant en lumière la vie et l'œuvre du Président Hô Chi Minh s’est tenue du 14 au 16 avril au siège de l’ambassade du Vietnam en Belgique.

Vernissage de l'exposition. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, également chef de la Mission du Vietnam auprès de l'UE, Nguyên Van Thao, a souligné que Hô Chi Minh était un héros éminent de la nation vietnamienne, qui avait consacré toute sa vie à la lutte pour la libération nationale, l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien.

L'ambassadeur Nguyên Van Thao a affirmé que la grande vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh étaient un poème épique, un brillant exemple de patriotisme et une grande source d'encouragement pour l'ensemble du peuple vietnamien.

Nguyên Van Duong, directeur adjoint de l’espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh au sein du Palais présidentiel à Hanoï, a souligné qu'en 1932, la presse internationale avait publié pour la première fois la biographie de Nguyên Ai Quôc. Même si elle n'était pas très complète et précise, mais elle avait permis à l'Europe et à l'Asie de connaître le nom et le visage de ce grand leader révolutionnaire vietnamien.

Après son retour au pays, le Président Hô Chi Minh avait conduit le peuple vietnamien pour qu'il puisse reconquérir son indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, et ensuite, avait continué à diriger le peuple vietnamien dans la lutte pour la libération nationale et le développement national.

Le Président Hô Chi Minh avait développé de tout cœur des relations amicales et la coopération entre les pays, cultivé l'amitié entre le peuple vietnamien et ceux du monde entier.

Dans sa résolution adoptée lors de la 24e session de la Conférence générale en 1987 à Paris, l’UNESCO avait rendu hommage au Président Hô Chi Minh en tant que héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam.

Dans cette exposition s'inscrivant dans le cadre des activités célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique et le 133e du Président Hô Chi Minh, plusieurs documents sur sa vie et son oeuvre ont été présentés au public pour la première fois.

La manifestation contribue à faire connaître la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh auprès de la communauté vietnamienne de Belgique, du peuple belge et d’amis internationaux.

Dans le cadre de l'exposition, un débat sur le Président Hô Chi Minh s’est tenu avec la participation de l'historien français Alain Russio. Ce dernier a partagé ses travaux de recherche sur l'Oncle Hô ainsi que ses pensées et ses sentiments envers le leader exceptionnel du Vietnam.