Exposition sur l'histoire, l’homme, la culture de Thang Long - Hanoï

Le Centre national des archives I, le Département des dossiers et des archives d'État (ministère de l'Intérieur) et les agences concernées vont organiser deux expositions "Vieille citadelle, Vieille ville" et "Ho Guom (Lac de l’Epée restituée) et l’intersection Est – Ouest", ce pour célébrer le 69e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre).

Photo : service d'information et de culture de Hanoï

L’exposition «Vieille citadelle, Vieille ville», avec 180 versions de documents, images, cartes et dessins techniques, débutera le 6 octobre, apportant une nouvelle vision sur l'histoire, la culture, l’homme et la nature de Thang Long - Hanoi du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle dans l'espace du Vieux Hanoï avec des quartiers, des routes, des vestiges historiques et culturels et de nombreux ouvrages portant de fortes empreintes françaises. L'exposition sera organisée selon deux thèmes : Ville à côté de Rue et Histoire de Rue vietnamienne -Rue étrangère

L’exposition "Ho Guom (Lac de l’Epée restituée) et l’intersection Est – Ouest" se déroulera du 5 au 31 octobre avec le souhait de faire découvrir au public l'apparence changeante d'un Hanoï antique à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, dans l’ingérence entre antiquité et modernité.

Plus de 100 documents, dossiers, images, dessins de conception et cartes d'urbanisme seront présentés au public. L'exposition portera sur trois thèmes : processus de changement de l'apparence de Ho Guom ; préservation de l'espace historique et culturel de Ho Guom et Ho Guom - centre de services et de divertissement.