Exposition sur Hô Chi Minh et son aspiration à l'indépendance nationale en France

Des délégués coupent la bande d'inauguration de l'exposition. Photo: VNA

Le vernissage de l’Exposition Ho Chi Minh "l’aspiration à l’indépendance nationale" a eu lieu le 26 mai au Centre culturel du Vietnam à Paris, en l’honneur du 134e anniversaire de sa naissance.

L'événement a été co-organisé par l'espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh au sein du Palais présidentiel et l'ambassade du Vietnam en France.

L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 3 juin, présente près de 200 photos et documents sur la vie et la carrière du grand leader vietnamien.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a souligné que l'exposition retrace la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh, affectueusement appelé Oncle Hô, de sa jeunesse à son rôle de dirigeant bien-aimé du peuple vietnamien. Chaque objet, photo et document illustre les sacrifices et les épreuves endurés par l'Oncle Hô, ainsi que les victoires glorieuses qu'il remporta avec le peuple vietnamien.

Dinh Toan Thang a affirmé que sous la direction du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien surmonta de nombreuses difficultés et remporta d'importantes victoires dans les deux guerres de résistance contre les troupes françaises et l’armée américaine.

Le Thi Phuong, directrice de l'espace dédié au Président Hô Chi Minh au sein du Palais présidentiel, a souligné que l'exposition vise à exprimer une gratitude infinie envers le grand leader. Elle met en lumière son grand voyage et son aspiration à l'indépendance nationale, tout en reconnaissant la stature et les valeurs de son grand héritage.

Hô Chi Minh, en tant que Président du Vietnam, fut reçu en France en été 1946. Il souligna constamment la signification et les efforts pour construire et développer des relations amicales et de coopération entre le Vietnam et la France, et pour cultiver l'amitié entre les deux peuples. Cela orienta les relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, ainsi que l'esprit amical entre les deux peuples après 1954.

Jean-Pierre Brard, ancien maire de la ville de Montreuil, a souligné que Hô Chi Minh était non seulement un Vietnamien mais aussi une figure internationale ayant une grande influence sur la lutte de libération de nombreux peuples dans le monde. Le Président Hô Chi Minh trouva la "clé de la liberté" pour ouvrir l'avenir à son peuple, et est actuellement très respecté dans le monde.

Après le vernissage de l'exposition, a eu lieu un programme artistique présentant des chansons sur Hô Chi Minh. -VNA/VI