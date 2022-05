Exposition "Reliques commémoratives et statues du Président Ho Chi Minh au Vietnam et dans le monde"

Une exposition intitulée "Reliques commémoratives et statues du Président Ho Chi Minh au Vietnam et dans le monde" a débuté le 9 mai au site des reliques du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel à Hanoï.

L'événement est organisé en l'honneur du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai) et du 35e de l’adoption de la résolution de l’UNESCO reconnaissant le Président Ho Chi Minh en tant que "Héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam".

L'exposition comprend deux parties, réunissant quelque 200 photos et documents reflétant la vie et la carrière révolutionnaire du grand leader vietnamien, ainsi que des marques exceptionnelles sur sa voie révolutionnaire et des sentiments particuliers du peuple vietnamien et de la communauté internationale pour l'Oncle Ho.

L'exposition dure jusqu'au 30 mai. -VNA/VI