Exposition "Ngày tro vê" à Hô Chi Minh-Ville

Plus de 90 œuvres du peintre Lê Dai Chuc seront présentés dans le cadre de l'exposition "Ngày tro vê" (Le jour du retour). Cette dernière se tiendra du 4 au 9 mars 2023 au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Né en 1944 à Hai Phong (Nord), Lê Dai Chuc est un peintre vietnamien contemporain. Issu d'une famille riche en tradition artistique, son père est le poète et dramaturge Lê Dai Thanh, ami proche des peintres de renom Nguyên Gia Tri, Tô Ngoc Vân et Trân Van Cân…

En 1995, le peintre Lê Dai Chuc a été invité par l'organisation Street Kid International fondée par la princesse Diana à exposer à Londres (Royaume-Uni).

Lê Dai Chuc a participé à des expositions collectives dans la ville de Hai Phong depuis 1967, mais ce n'est qu'à partir de sa première exposition solo de peinture à l'huile à Hô Chi Minh-Ville en 1992 qu'il est vraiment entré dans le monde de professionnel. Depuis lors, il a organisé des dizaines d'expositions de ses œuvres tant au Vietnam que dans différents pays tels que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, Malaisie...

Bien qu'il soit célèbre pour les portraits de célèbres peintres comme Nguyên Gia Tri, Nguyên Sang, Bùi Xuân Phai, ou du musicien-poète Van Cao ou encore de diplomates, il n'a pas réalisé que des portraits au long de sa carrière.

Des milliers de peintures de Lê Dai Chuc abordent des thèmes divers et variés, notamment des scènes épiques tels que : Krisna và Acjuna (Krisna et Acjuna), Cái chêt cua Bhisma (Mort de Bhisma) qui ont inspiré la grande épopée indienne du Mahabharata ; Linh hôn là kỵ si, thân thê là ngua (L'âme est cavalerie, le corps est le cheval). On peut aussi citer ses œuvres Vu tru nhât thê (Univers unifié), Chân dung thuong dê (Portrait de Dieu), Dôi ban chân tinh(Les vrais amis), Vu tru và con nguoi (L'univers et l'homme)… Toutes ses peintures présentent une composition serrée et belle en véhiculant un message lourd de sens de différentes cultures, avec un style qu’on qualifierait de moderne, libéral, abstrait.

Lê Dai Chuc ne prend pas trop de temps pour produire une œuvre, mais il y en a certaines qu’il a mis vingt ans à présenter.

"Je ne mets pas trop l'accent sur le nationalisme mais fais toujours attention à l'humanité, tout comme quand on savoure la quintessence de différentes cultures à travers la musique de Beethoven, Tchaïkovski… ou en lisant Lév Tolstoï, Dostoïevski…", a conclu le peintre. -CVN/VNA/VI