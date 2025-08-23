Exposition des réalisations nationales : Inauguration du Centre de presse

Le 22 août, à Hanoï, le Centre de presse de l’Exposition des réalisations nationales – 80 ans de parcours d’Indépendance, de Liberté et de Bonheur – a été officiellement inauguré, à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).



Le vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh, a souligné que, sous la direction du Parti, le peuple vietnamien avait remporté de grandes victoires au cours des 80 dernières années, depuis la Révolution d’Août, la Victoire de Diên Biên Phu, la Grande Victoire du Printemps 1975, jusqu’au Renouveau, permettant au pays d’obtenir des réalisations remarquables dans tous les domaines et d’affirmer sa position croissante sur la scène internationale.



Placée sous le thème « 80 ans de parcours d’Indépendance, de Liberté et de Bonheur », l’Exposition, qui est ouverte du 28 août au 5 septembre, revêt une signification particulière : elle rend hommage à l’histoire, présente les acquis marquants dans la construction et le développement du pays, réaffirme le rôle de direction du Parti, la gestion de l’État et la force de la grande union nationale.

Le Centre de presse sera le point de coordination, de fourniture d’informations et de soutien aux journalistes vietnamiens et étrangers couvrant l’événement. Photo: VNA

Selon Lê Hai Binh, le Centre de presse sera le point de coordination, de fourniture d’informations et de soutien aux journalistes vietnamiens et étrangers couvrant l’événement. Il a appelé les organes de presse à diffuser rapidement et fidèlement les informations, contribuant à raviver la fierté nationale, la volonté et l’aspiration à bâtir un Vietnam prospère et heureux.



Il a affirmé que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme créerait les meilleures conditions pour les activités de la presse, contribuant ainsi au succès de l’Exposition.-VNA/VI