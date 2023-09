Exposition de photos sur la vie et la carrière du scientifique français Louis Pasteur à Hô Chi Minh-Ville

L’Institut Pasteur et le consulat général de France à Hô Chi Minh-ville ont inauguré ce mardi, dans la mégapole du sud, une exposition de photos sur la vie et la carrière de du scientifique français Louis Pasteur.

Photo : VNA

Cet événement vise à rendre hommage à ses contributions aux sciences et à la santé humaine.

S’exprimant à l’ouverture de l’exposition, le Dr Nguyen Vu Trung, directeur de l’Institut Pasteur à Hô Chi Minh-Ville a précisé que Louis Pasteur était considéré comme le pionnier de la microbiologie. Il connut (de son vivant) une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Ses recherches ont aidé l’humanité à mieux comprendre l’origine et la transmission des maladies infectieuses, développant ainsi des méthodes efficaces de prévention et de traitement. Il fut également le fondateur des principes de vaccination, de fermentation microbienne et de pasteurisation. Il est considéré comme l’un des plus grands scientifiques de l’histoire et un symbole de l’esprit de science et de compassion. Ses inventions ont contribué à changer la vie humaine, à la prolonger et à améliorer la santé publique.

A cette occasion, la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong a salué cette initiative qui rappelle aussi l’étroite coopération entre la France et le Vietnam dans le secteur de la santé.

Pour sa part, la consule générale française, Emmanuelle Pavillon-Grosser, a affirmé que les instituts Pasteur au Vietnam étaient le résultat d’une collaboration fructueuse entre les deux pays, un symbole concret de leur engagement dans la protection de la santé de la population.

Parmi les 33 instituts Pasteur dans le monde, le Vietnam est le seul pays à en dénombrer trois, situés à Hô Chi Minh-Ville, à Nha Trang et dans l’enceinte de l’Institut National d’Hygiène et d’Épidémiologie à Hanoï.